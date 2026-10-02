El Pentágono ordena una jornada de suspensión de actividad para que los militares puedan votar en las elecciones

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado este viernes que en todos los niveles del Ejército estadounidense se establezca una jornada de suspensión de actividad para que los militares puedan votar en las elecciones de medio mandato previstas el 3 de noviembre.

"Todos estamos de acuerdo en que votar es importante, número uno. Todos estamos de acuerdo en que, en el Departamento de Defensa, servimos a los mejores ciudadanos del país: aquellos que visten el uniforme, número dos. Así que ¿qué tal si nos aseguramos de que quienes sirven a nuestro país tengan todas y cada una de las oportunidades para votar?", ha señalado el jefe del Pentágono en un mensaje difundido en redes sociales.

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De esta forma, Hegseth ha ordenado "en todos los niveles" una jornada de suspensión de actividades "de un día durante el mes de octubre", a más tardar el 15 de octubre, para permitir que los militares ejerzan su derecho a voto.

"A partir de este año y en cada año electoral, este año llevaremos a cabo esta suspensión de actividades a más tardar el 15 de octubre", ha explicado, señalando que este tipo de medida se ha tomado en el pasado, incluyendo en 2021 durante la Presidencia de Joe Biden.

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De esta forma, ha defendido la medida procedente de un Departamento "apolítico", reiterando que en el pasado votar era un "proceso lento y complejo" para los elementos del Ejército norteamericano.

"Como muchos militares residen fuera de su estado de origen por razones obvias, se enfrentan a dificultades innecesarias para obtener, completar y devolver las papeletas de voto por correo mientras prestan servicio lejos de casa", ha argumentado.

"Ahora bien, no les estamos diciendo por quién votar, pero les daremos todas las oportunidades para hacerlo. Después, dependerá de ustedes ejercer su derecho como estadounidenses a elegir a sus dirigentes electos", ha asegurado en un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidense.

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Hegseth se ha referido a los militares como "los mejores ciudadanos" de Estados Unidos por lo que "deberían tener todas las oportunidades para ejercer su derecho al voto".