Apple planea lanzar su visor de realidad mixta Vision Pro en febrero

Apple planea lanzar su visor de realidad mixta (RM) Apple Vision Pro de forma oficial al mercado de Estados Unidos en febrero de 2024, por lo que ha aumentado la producción del dispositivo y formará a empleados de los puntos de venta para su correcta configuración. La compañía dirigida por Tim Cook presentó su dispositivo capaz de combinar realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) en el mes de junio, con una interfaz que retoma el lenguaje de diseño de iOS y Mac, y que se puede controlar con los ojos, las manos y la voz. Tras su presentación, la tecnológica detalló que el visor estaría disponible a partir de 2024 y que saldría a la venta por un precio de alrededor de 3.499 dólares, inicialmente en Estados Unidos. Ahora, Apple ha comenzado a aumentar la producción de los visores Vision Pro con el objetivo de lanzarlos oficialmente al mercado en el mes de febrero del próximo año, según ha podido conocer el analista y periodista de Bloomberg Mark Gurman. Así, tal y como ha apuntado en su boletín informativo 'Power On', fuentes relacionadas con la compañía han asegurado que la producción de Vision Pro ya lleva varias semanas en marcha en sus instalaciones de China. En este marco, Apple pretende producir unidades que estén completamente listas para finales de enero de 2024 y, tras ello, ponerlas a disposición de los usuarios en febrero. Siguiendo esta línea, fuentes cercanas a estos planes también han señalado que la compañía ha notificado a los desarrolladores de 'software' que se preparen para este lanzamiento. De esta forma, Apple ha solicitado que prueben sus aplicaciones para el dispositivo con las últimas novedades y herramientas del sistema operativo con el que funcionará el visor, Vision OS, y tras ello, envíen el 'software' de nuevo a la compañía para recibir comentarios de retroalimentación. En este sentido, Gurman ha matizado que será "el lanzamiento de producto más complejo de Apple hasta ahora", ya que se trata de un dispositivo que dispone de configuraciones personalizadas que se han de conformar en el propio punto de venta. La configuración del dispositivo es una parte importante para la venta de Vision Pro ya que, en caso de no estar equipado correctamente, puede ocasionar problemas que interrumpan la experiencia del visor. Por ejemplo, que no se muestre el contenido de RM correctamente o que sea un dispositivo demasiado pesado como para usarlo durante largos periodos de tiempo. Por ello, Apple formará al menos a dos empleados de cada tienda en enero para asegurar que el visor Vision Pro se configura de forma adecuada. Esta formación incluirá cuestiones como la colocación del visor, la configuración de los sellos de luz del dispositivo y cómo implementar las lentes de prescripción médica para usuarios con problemas de vista. Asimismo, estos empleados serán los encargados de gestionar las ventas en cada tienda y, a su vez, formarán al resto de empleados de su punto de venta. No obstante, Gurman también ha puntualizado que Apple no planea organizar un nuevo evento de lanzamiento de producto para el Vision Pro, sino que cualquier nueva característica implementada se notificará a partir de sus sitio web. Además, inicialmente, el visor solo estará disponible en Estados Unidos.