El Poder Judicial de Perú anuncia 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón

El Poder Judicial de Perú ha anunciado este lunes la imposición de 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que se encuentra prófugo desde octubre, cuando fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por un delito de corrupción relacionado con irregularidades en la construcción de un aeródromo cuando ejercía como gobernador de Junín, en 2014. "Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impone 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, quien incumplió hasta cuatro reglas de conducta ordenadas anteriormente en el proceso que se le sigue por organización criminal y lavado de activos. El plazo de 36 meses será computado cuando sea ubicado y capturado por las autoridades", ha publicado el Poder Judicial en su cuenta de la red social X, antes Twitter. La institución ha explicado que el político ha evadido "todas las reglas de conducta impuestas", pues se ha ausentado de su domicilio sin previo aviso, no ha comparecido cada 30 días ante la autoridad judicial, no ha dado cuenta de sus actividades ni ha acudido ante las autoridades judiciales para cumplir con los diferentes procedimientos de su condena. Cerrón se encuentra prófugo de la Justicia peruana desde que no asistió a la lectura de su condena por una serie de irregularidades en las obras de un aeródromo en Junín, por las que también deberá pagar una reparación económica al Estado por valor de 800.000 soles (unos 200.000 euros). No es la primera vez que Cerrón se encuentra en una situación de estas características, ya en 2019 estuvo durante 16 días prófugo en relación a otra condena por corrupción. Este nuevo caso está relacionado con irregularidades en la construcción del Aeródromo Regional Wanka, en la ciudad de Orcotuna, obras que el Gobierno Regional de Junín puso en marcha a pesar de los informes en contra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en base a que la región ya disponía de un aeropuerto operativo.