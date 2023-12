Agricultores alemanes protestan contra la retirada de subsidios al diésel agrícola

Berlín, 18 dic (EFE).- Unos 1.500 tractores bloquearon este lunes el centro de Berlín como parte de una protesta de la Asociación de Agricultores contra los nuevos recortes anunciados por el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales como la eliminación del subsidio al diésel agrícola.

Desde diferentes puntos del país, los agricultores convergieron en la céntrica avenida del 17 de Junio, ocasionando importantes cortes de tráfico en diferentes puntos de la capital alemana.

Los agricultores portaban carteles con eslóganes coomo "¿Eliminar el diésel agrícola? No con nosotros", "Estamos hartos" o "¿Hace falta que paséis hambre para entenderlo?".

La Asociación de Agricultores convocó la protesta después de que la semana pasada el Gobierno acordara eliminar la subvención al diésel agrícola, así como la exención de los vehículos agrícolas del impuesto de circulación como parte de la negociación de los presupuestos generales de 2024.

Según la organización, estas medidas supondrán una carga de 1.000 millones de euros anuales adicionales para los agricultores.

El propio ministro de Agricultura, el verde Cem Özdemir, criticó esta mañana los recortes, de los que dijo en una entrevista televisiva que "son una sobrecarga para el sector" e hizo acto de presencia en la protesta.

"No estoy de acuerdo con unos recortes de esta envergadura y no estaba de acuerdo antes. He advertido al Gobierno en contra de la eliminación de las reglas fiscales del diésel agrario y de los vehículos", afirmó, entre los abucheos y los pitidos de los manifestantes.

Un portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, manifestó comprensión con respecto al motivo de los agricultores, pero señaló que los recortes presupuestarios siempre afectan a alguien.

"Si hay que ahorrar grandes sumas (de dinero), no es posible hacerlo sin que en algún punto resulte doloroso", dijo en una rueda de prensa ordinaria hoy en Berlín.

Una sentencia del Tribunal Constitucional alemán del pasado mes de noviembre ha obligado al Gobierno a reformular los presupuestos de 2024 y a recortar 17.000 millones de euros para evitar incurrir en más deuda.

Tras días de arduas negociaciones, los socios de coalición consensuaron ahorrar esta suma a través de la eliminación de "subvenciones climáticamente dañinas" y de la subida del precio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), aunque también se suspenderán algunos subsidios que favorecen la energía verde o la compra de automóviles eléctricos. EFE

