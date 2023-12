El mexicano Salinas impulsa un cambio cultural que lleve a Nicaragua al Mundial 2026

México, 16 dic (EFE).- El mexicano Javier Salinas impulsa desde 2022 un cambio en la cultura deportiva de las selecciones de fútbol de Nicaragua con la confianza en clasificar a la Copa del Mundo 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

"A este proyecto lo hace diferente el promover un cambio cultural, un cambio de mentalidad no solo de los jugadores, sino de las personas que trabajan para el fútbol nicaragüense. Esto va más allá de resultados deportivos, porque se pierde más de lo que se gana, el cambio de esencia es lo más importante", leexplicó a la Agencia EFE el director de las selecciones del país centroamericano.

Salinas comenzó su proyecto en 2022 con un presupuesto anual que aseguró no supera lo que se gasta al mes en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde fue director de mercadotecnia de 2010 a 2012.

Entre los cambios que ha hecho en Nicaragua, ubicada en el puesto 134 del ránking FIFA, están contratar a una nutrióloga de planta, darle prioridad al trabajo psicológico y estructurar un área de inteligencia deportiva.

Con estas tres adiciones, Salinas, antiguo director de mercadotecnia y comercialización de la liga del balompié mexicano, ha logrado crear la identidad nicaragüense que llevó al equipo a conseguir el ascenso la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf y clasificar a la Copa Oro.

Todo bajo el mando del chileno Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, el seleccionador del equipo absoluto que se escogió por su experiencia al dirigir en Copa Libertadores y Sudamericana, además de a clubes importantes como la Universidad Católica y la de Chile.

"El jugador nicaragüense tiene un hambre de triunfo que pocas veces había visto en el fútbol latinoamericano. Hay un potencial enorme en los futbolistas, pero se necesitaba de un proceso que creyera en ellos y un cuerpo técnico como el de Marco que les infundiera personalidad para que no se sientan menos que cualquier rival".

El antiguo presidente de la Liga Mexicana de Béisbol reveló que otro de los puntos que se ha desarrollado en los jugadores es el "modo selección" que significa tener una responsabilidad y disciplina al representar a Nicaragua.

"Hay carteles en el vestuario del modo selección y eso es jugar al máximo de su nivel. Ya no es un equipo indisciplinado y ahí el cuerpo técnico ha tenido un papel sobresaliente".

Salinas admitió que uno de los aspectos que más le costó aceptar a los jugadores fue la nutrióloga.

"Tuvimos un choque con los jugadores, pero al paso del tiempo se dieron cuenta de que comer diferente les llevó a rendir mejor, no solo en la selección sino en sus clubes".

Junto a los logros en la Liga de Naciones y en la Copa Oro, Nicaragua ha subido puestos en la clasificación de la FIFA con Salinas, al pasar del 142 al 134, aún lejos de su mejor lugar, el 92.

Con todo y que en la Copa Oro pasada fueron expulsados antes de comenzar por alinear indebidamente a un jugador naturalizado con problemas en sus papeles, algo que el ejecutivo aseguró fue un error de la administración pasada que no detectaron a tiempo.

"Podemos llegar al Mundial de 2026 porque en las eliminatorias no estarán tres selecciones importantes como Estados Unidos, México y Canadá, pero si no se logra no podemos perder de vista que lo que se ha provocado es un cambio en la base y que con ella ya trabajamos para que si no avanzamos vayamos en 2030", sentenció Salinas.