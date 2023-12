Bruselas da su visto bueno a la fusión de Vodafone y Three en Reino Unido

La Comisión Europea ha dado este jueves su visto bueno al acuerdo entre Vodafone y CK Hutchison Group Telecom (CKHGT) para fusionar sus unidades de negocio de telecomunicaciones en Reino Unido, que en el caso de CKHGT se realizan a través de Three UK, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. Los servicios comunitarios consideran que la transacción no plantea problemas de competencia porque el impacto de la operación en el mercado comunitario será "limitado", ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. El expediente, que fue notificado el pasado 30 de octubre, ha sido examinado por el procedimiento simplificado que Bruselas aplica a los casos menos problemáticos. Según informaron las compañías al anunciar el acuerdo, el nuevo negocio combinado invertirá unos 11.000 millones de libras (en torno a 13.000 millones de euros) en la próxima década para crear una de las "redes 5G independientes más avanzadas" y en "total compatibilidad" con los objetivos del Gobierno del país.