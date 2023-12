Los accionistas no aprueban las cuentas del Sevilla y rechazan el cese de Castro y su Consejo de Administración

Los accionistas del Sevilla no dieron este lunes su visto bueno a las cuentas anuales del club durante la Junta General de Accionistas, mientras que rechazaron igualmente aprobar el cese del presidente José Castro y su Consejo de Administración. Según informó la web de la entidad, los accionistas no respaldaron ni las Cuentas Anuales, ni el Informe de Gestión, ni la Gestión del Consejo de Administración, ni el Estado de Información no Financiera ni la Distribución de resultado del ejercicio finalizado. Los resultados económicos fueron presentados por el director General del Sevilla, José María Cruz, que confirmó que continúan con pérdidas, con un resultado negativo de 17,2 millones de euros sin contar los impuestos y de 21,9 después de impuestos. "Comparando con el ejercicio anterior, aun siendo ambos negativos, son 6 millones de menos pérdidas, pero pérdidas al fin y al cabo", detalló. El directivo cifró en 214,3 millones el aumento de la cifra de negocio y un nuevo récord de ingresos, con 259,6, mientras que el coste de la plantilla asciende a los 193 millones. En el presupuesto para este ejercicio 2023-2024 se estima una cifra de negocios de 201 millones de euros y una de ingresos de 238 millones, resultante de añadir a la cifra de negocios un total de 35 millones de euros por traspasos y de dos millones por otros conceptos. El coste de la plantilla se reduciría hasta los 163,4 millones. Por otro lado, los accionistas desestimaron el cese de los miembros del Consejo de Administración José Castro, presidente, Fernando Carrión, vicepresidente segundo, los consejeros Luis Castro, Francisco Guijarro, Gabriel Ramos y Carolina Alés. Según apuntó la web del club, la votación fue individual para cada miembro del Consejo de Administración y arrojó un voto negativo de entre el 62 y el 64 por ciento.