Un pariente de la estrella de mar aprende sin cerebro por asociación

Los animales sin cabeza conocidos como ofiuras no tienen ningún cerebro y aun así logran aprender a través de la experiencia, revela una nueva investigación. Parientes de las estrellas de mar, las ofiuras pasan la mayor parte del tiempo escondidas bajo rocas y grietas en el océano o excavando en la arena. Estas tímidas criaturas marinas no tienen cerebro, solo cordones nerviosos que recorren cada uno de sus cinco brazos ondulantes, que se unen para formar un anillo nervioso cerca de su boca. "No hay un centro de procesamiento", dijo la autora principal Julia Notar, quien realizó la investigación como parte de su doctorado en biología en el laboratorio del profesor Sönke Johnsen en la Universidad de Duke. "Cada uno de los cordones nerviosos puede actuar de forma independiente", dijo Notar en un comunicado. "Es como si en lugar de un jefe hubiera un comité". En el caso de las ofiuras, parece ser suficiente aprender por asociación, según el estudio publicado en la revista Behavioral Ecology and Sociobiology. Este tipo de aprendizaje implica asociar diferentes estímulos mediante un proceso llamado condicionamiento clásico. Un ejemplo famoso son los experimentos con perros de Pavlov, que demostraron que los perros alimentados repetidamente al sonar una campana eventualmente comenzaban a babear con el mero sonido de una campana, incluso cuando no había comida cerca. Los humanos hacen esto todo el tiempo. Si escuchas el "ding" de un teléfono inteligente una y otra vez con cada nueva alerta, eventualmente el sonido comienza a tener un significado especial. Simplemente escuchar el sonido del teléfono de alguien o el mismo timbre que el tuyo es suficiente para que reflexivamente alcances tu propio teléfono en anticipación del próximo mensaje de texto, correo electrónico o publicación de Instagram. El condicionamiento clásico ha sido demostrado en varios estudios previos en estrellas de mar. Pero la mayoría de los equinodermos (un grupo de unas 7.000 especies que incluye estrellas frágiles y estrellas de mar, erizos de mar y pepinos de mar igualmente estúpidos) no han sido probados. Para descubrir si las ofiuras son capaces de aprender, los investigadores colocaron 16 ofiuras negras (Ophiocoma echinata) en tanques de agua individuales y utilizaron una cámara de vídeo para registrar su comportamiento. La mitad fueron entrenadas atenuando las luces durante 30 minutos cada vez que alimentaban a los animales. Cada vez que se apagaban las luces, los investigadores colocaban un bocado de camarón, "que les encanta", en los tanques, colocados fuera de su alcance. La otra mitad comió la misma cantidad de camarones y también experimentó un período de oscuridad de 30 minutos, pero nunca al mismo tiempo: los animales fueron alimentados en condiciones de iluminación. Ya fuera de luz u oscuridad, los animales pasaban la mayor parte del tiempo escondidos detrás de los filtros de sus tanques; Sólo sale a la hora de comer. Pero sólo las ofiuras entrenadas aprendieron a asociar la oscuridad con la comida. Al principio del experimento que duró 10 meses, los animales permanecían escondidos cuando se apagaban las luces. Pero con el tiempo, los animales hicieron tal conexión entre la oscuridad y la hora de comer que reaccionaron como si la comida estuviera en camino y salían de su escondite cada vez que se apagaban las luces, incluso antes de que se pusiera comida en los tanques. Estas ofiuras habían aprendido una nueva asociación: las luces apagadas significaban que era probable que apareciera comida. No necesitaban oler ni saborear los camarones para reaccionar. Sólo sentir que las luces se apagaban fue suficiente para que vinieran cuando los llamaron para cenar. Todavía recordaban la lección incluso después de un "descanso" de 13 días sin entrenamiento, es decir, atenuar las luces una y otra vez sin alimentarlos. Notar dijo que los resultados son "emocionantes" porque "el condicionamiento clásico nunca antes se había demostrado definitivamente en este grupo de animales". "Saber que las ofiuras pueden aprender significa que no son sólo robots carroñeros como pequeños Roombas que limpian el fondo del océano", dijo Notar. "Son potencialmente capaces de esperar y evitar a los depredadores o anticipar la comida porque están aprendiendo sobre su entorno". Como próximo paso, Notar espera comenzar a desentrañar cómo logran aprender y recordar usando un sistema nervioso que es tan diferente al nuestro. "La gente me pregunta todo el tiempo, '¿cómo lo hacen?'", dijo Notar. "Aún no lo sabemos, pero espero tener más respuestas en unos años".