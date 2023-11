Shane MacGowan, el poeta punk que amó el descontrol y a Lorca

Javier Aja

Dublín, 30 nov (EFE).- Músico, escritor, poeta, cantautor, el artista irlandés Shane MacGowan, líder de The Pogues, falleció este jueves a los 65 años, después de una vida de excesos guiada por el espíritu del punk y su amor por la cultura, desde la que abrazó a figuras tan dispares como Johnny Rotten, James Joyce o Federico García Lorca.

Ni su dentadura destartalada, ni sus balbuceos en los últimos años, ni su frágil salud física y mental, ni sus caóticas actuaciones regadas de alcohol podrán eclipsar en su adiós la enorme contribución de MacGowan a la música.

La revista NME le incluyó en 2006 en la lista de los 50 "héroes del rock" y Joe Strummer, de The Clash y uno de sus padrinos en sus comienzos en el "underground" londinense de finales de los 70, llegó a definirle como uno de los mejores escritores del siglo pasado, a la altura de Leonard Cohen, Bob Dylan o Tom Waits.

A pesar de sus problemas de movilidad, MacGowan aún se dejaba ver en los últimos tiempos por las calles y bares de Dublín, normalmente en compañía de Victoria Mary Clarke, su inseparable compañera, cuidadora, representante durante décadas y esposa desde 2018, con quien vivía en la capital irlandesa.

No era raro verlo con una pinta de Guinness en la barra del pub del hotel Clarence, de la banda U2, donde sus amigos Bono y The Edge le tenían reservada una habitación, y donde siempre estaba dispuesto a charlar con cualquiera de música, literatura o historia.

Y si ese cualquiera era español, no tardaría en mencionar Almería, Barcelona, la Guerra Civil, Franco, el fascismo o, por supuesto, su admirado Lorca, tratando de ordenar recuerdos en una mente mucho más ágil que la boca.

El poeta granadino le inspiró para componer el tema "Lorca's Novena", del álbum "Hell's Ditch" de The Pogues, cuyos textos descubrió grabando en España la delirante película "Straight to Hell" (1987).

Nacido en el condado inglés de Kent de padres emigrantes, MacGowan bebió pronto de la música tradicional celta de la mano de su madre Therese, cantante de folk, mientras que de su padre Maurice heredó el típico ingenio y gracia dublinesa.

Asimismo pasó largos periodos vacacionales durante su infancia en el condado irlandés de Tipperary con pariente maternos, donde ahondó aún más del folk nativo de cara a formar The Pogues, pasando antes por el punk, rock, etc...

Ávido lector de niño, con referencias como James Joyce y Dostoyevsky, nunca despuntó en la escuela, donde ya mostraba la rebeldía punk que le acompañó durante toda su vida y un talento para las letras.

Con solo 13 años ganó un premio literario del tabloide Daily Mirror y una beca para la academia de Westminster, de la que expulsado por fumar.

La explosión del punk le pilló con 18 años en Londres, el sitio ideal para expandir un gusto por la música que abarcaba desde los Beatles, los Stones, Pink Floyd, Black Sabbath, Buffalo Springfield, Cream o Jimi Hendrix.

Finalmente, encauzó todo su talento con la formación The Pogues en 1982, creando un sonido nuevo y único al mezclar el folk y el punk, muy popular primero con la joven diáspora irlandesa de Londres, hasta alcanzar después reconocimiento internacional con su primer álbum "Red Roses for Me" (1984).

A este trabajo le siguieron otros seis discos de estudio, "Rum Sodomy & the Lash" (1985), "If I Should Fall from Grace with God" (1988), "Peace and Love" (1989), "Hell's Ditch" (1990), "Waiting for Herb" (1993) y "Pogue Mahone" (1996), si bien el grupo cobraba verdadera vida en los conciertos en vivo, impredecibles y caóticos en ocasiones por el carácter volátil de MacGowan.

Su salud, no obstante, comenzó a deteriorarse seriamente hacia 2010 y a partir de entonces se vio obligado a abandonar los escenarios, hasta quedar confinado en los últimos años a una silla de ruedas.

En 2018, Irlanda le rindió un merecido homenaje al cumplir 60 años, con un legendario concierto en el National Concert Hall de Dublín en el que participaron, entre otros, Bono (U2), Sinéad O'Connor, Nick Cave o Glen Hansard.

En ese acto, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, le condecoró con un premio por su trayectoria profesional, en la que destacó no solo como cantante, sino también como músico, compositor y poeta.

MacGowan hubiese cumplido 66 años el próximo día de Navidad, en un periodo festivo en el que volverá a sonar este año con más significado su legendario tema "Fairy Tale of New York", interpretado junto a la fallecida Kristy McCall. EFE

ja/prc/ar