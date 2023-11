Viñales, Acosta y Holgado dan color español a la primera jornada de la última carrera

Cheste (Valencia), 24 nov (EFE).- Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta (Kalex) y Daniel Holgado (KTM) pusieron color español con los mejores tiempos en sus respectivas categorías tras la primera jornada de entrenamientos de la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

Viñales, a ritmo de nuevo récord del trazado, consiguió el mejor tiempo en la tanda oficial de MotoGP, por delante de Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), en tanto que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), deberá pasar por la primera clasificación al acabar decimoquinto la jornada.

La pelea sicológica entre los contendientes por el título mundial, Martín y Bagnaia, saldó su primer asalto en favor del primero, después de que a ambos se les viese jugar sus bazas en pista, con momentos de tensión tanto dentro como fuera de la misma, en la zona de talleres, en donde el marcaje al rival fue verdaderamente estrecho.

Pero no comenzó demasiado bien la sesión para Alex Rins (Honda RC 213 V) que reaparecía tras su fractura de tibia y peroné en el circuito italiano de Mugello y de varias 'intentonas' infructuosas posteriores, pues se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva uno.

Y Rins no fue el único ya que como él se cayeron en algún punto del trazado su compatriota Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), ya tocado por su fractura de peroné en Catar, que se fue por los suelos en la curva uno, como también el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), o el también español Augusto Fernández (Gas Gas RC 16), en la curva catorce.

Todos esos incidentes se produjeron en apenas los diez primeros minutos de la tanda, en la que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP22) ya era líder con su registro de la cuarta vuelta, 1:29.924, dos décimas de segundo más rápido que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), pero todavía con mucho tiempo por delante.

Y ya la tanda había comenzado con un participante menos, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), que acabó en un hospital de Valencia y aunque no se apreció ninguna fractura, el campeón del mundo de 2020 decidió darse descanso el resto de la jornada.

Maverick Viñales batió hasta en dos ocasiones el récord del circuito al rodar en 1:29.142, mientras Bagnaia seguía con Martín pegado a su rebufo y si el español volvía a bajar su mejor tiempo, 1:29.289, para ser segundo, el italiano vio como una nueva bandera amarilla, por la caída del español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), volvía a dar al traste con su intento.

Así,'Pecco' Bagnaia se vio condenado a pasar por la primera clasificación.

En la segunda clasificación directa acabaron Maverick Viñales, Jorge Martín, Johann Zarco, Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Marc Márquez, Raúl Fernández, Jack Miller y Aleix Espargaró.

El español Pedro Acosta (Kalex), ya campeón del mundo de Moto2, dominó todas las tandas de entrenamientos de Moto2 y lo hizo en ambas sesiones a ritmo de récord, pues si por la mañana rodó en 1:34.024 para batir el récord que detentaba desde la pasada temporada el madrileño Alonso López (Boscoscuro), con 1:34.314, por la tarde rebajó su mejor marca personal en la categoría para dejarla en 1:33.768.

Nadie pudo ya con el tiempo del 'flamante' campeón del mundo 2023, que dejó a 132 milésimas a Fermín Aldeguer y a 183 al también español Arón Canet (Kalex).

El español Daniel Holgado (KTM) sentenció la primera jornada del último gran premio de la temporada de Moto3, después de aprovechar las numerosas incidencias que se produjeron durante la segunda sesión, con hasta dos banderas rojas.

Holgado rodó en 1:34.024, un tiempo con el que batió por apenas dos décimas de segundo al turco Deniz Öncü (KTM), que fue uno de los protagonistas de la sesión por el accidente que sufrió, y el australiano Joel Kelso (CFMoto), que acabó tercero.

Juan Antonio Lladós

Cheste (Valencia, España), 24 nov (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), líder del mundial de MotoGP, reconoció este viernes que "esperaba un poco" no pasar a la Q2 porque iba "lento".

"Pero esta mañana me ha costado bastante y por la tarde ha sido igual, normalmente conseguimos terminar nuestro trabajo al final del viernes, pero hoy no lo hemos logrado", señaló.

"Afortunadamente ya hemos analizado los datos, pierdo medio segundo en tres curvas, que es muchísimo, porque son sólo tres curvas, pero hemos conseguido identificar bastante bien el problema, así que intentaremos mejorar para mañana ya que hay tiempo para hacerlo y esperemos conseguirlo", manifestó el piloto italiano.

"No tuve muy buenas sensaciones con la parte delantera, no conseguía dejar correr la moto, pierdo mucho tiempo en la entrada de la curva, pero sobre todo en la 1, en la 2 y en la 6, en estas tres pierdo medio segundo", aclaró 'Pecco'.

De la estrategia de Jorge Martín, afirmó: "Ha sido como en las últimas tres carreras, siempre hace esto, se pega. Lo hace a menudo. Pienso que es normal que intente hacer algo, aunque también pienso que es mejor que se centre en lo suyo, porque tiene que ganar las dos carreras, como ha dicho, y en estos momentos no es el más rápido, así que sería mejor que se centrase en lo suyo".

"Será una Q1 difícil, seguramente, pero intentaremos hacer lo máximo y encontraremos una solución a nuestro problema, porque lo hacemos siempre, pero tampoco estamos obligados a ganar el Mundial el sábado, así que puedo estar tranquilo", reconoció Bagnaia.

Cheste (Valencia), 24 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que logró la séptima plaza en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, dijo que después de los ritmos alcanzados este viernes, piensa en el podio como posibilidad real.

"Pero preveo que el sábado todos van a empezar a ir más rápidos; en el FP1 estaba delante y las diferencias eran más grandes y por la tarde se ha apretado todo más y el sábado seguro que más; porque la gente va a ir encontrando límites y yo siempre he tenido la facilidad de llegar al límite muy rápido, es lo que he hecho en el FP1, por lo que todo dependerá del resultado de la Q2, si hacemos una buena clasificación y mantenemos la confianza, podemos hacer un mejor resultado que las últimas carreras", señaló sin dudar Marc Márquez.

En lo que a la estrategia se refiere de Jorge Martín de poner nervioso a 'Pecco' Bagnaia, el piloto de Honda dijo: "yo no puedo hacerlo (sonrisas). Olé por Martín y ya está, está dentro del reglamento, está dentro de los límites, alguno dirá que es anti deportivo…, pero para ganar un Mundial uno se busca cualquier manera".

"Martín está por detrás y lo que tiene que hacer este fin de semana es desestabilizar a Pecco de la manera que pueda, dentro del reglamento. Es lo que ha hecho en el FP2, lo ha logrado y mañana Pecco tiene extra de trabajo, y en las carreras tiene que hacer lo mismo, ya que al final esto es motociclismo, a quien le guste bien y al que no también", recalcó sin dudar Márquez.

De sus opciones comentó que "este año me gustaría acabar la carrera, el año pasado acabó mal, pero este año puede pasar cualquier cosa y todos van muy rápidos, a mí me gustaría acabar la carrera, pero tampoco pasará nada si no termino".

Márquez fue claro al aseverar que prefiere un podio el domingo antes que en la 'sprint' del sábado, pues "al final es el último sabor de boca con el que te quedas, no digo que sea mi objetivo, pero estoy intentando subir la intensidad y habéis visto que es una moto crítica. Hoy se han caído las tres Honda y yo he salvado dos o tres".