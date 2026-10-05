05/10/2026 Decathlon, Patrocinador Técnico de la Zurich Maratón San Sebastián 2026 de la mano de su marca Kiprun. La organización de la Zurich Maratón San Sebastián, que celebrará su 47ª edición el próximo 22 de noviembre, ha firmado un acuerdo de patrocinio con Decathlon y Kiprun, su marca especializada en running, que se incorporan conjuntamente como nuevo patrocinador técnico de la cita del atletismo donostiarra, que forma parte, además, del Circuito de las 5 Grandes Maratones de España. DEPORTES DECATHLON

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La organización de la Zurich Maratón San Sebastián, que celebrará su 47ª edición el próximo 22 de noviembre, ha firmado un acuerdo de patrocinio con Decathlon y Kiprun, su marca especializada en running, que se incorporan conjuntamente como nuevo patrocinador técnico de la cita del atletismo donostiarra, que forma parte, además, del Circuito de las 5 Grandes Maratones de España.

A través de esta alianza, Decathlon y Kiprun tendrán una presencia destacada en la carrera y asumirán un papel protagonista en el diseño y suministro del material técnico para los atletas y el personal del evento. En concreto, Kiprun proveerá la camiseta técnica oficial para los participantes de las distancias Maratón y 10K, así como la equipación técnica de las liebres de ambas pruebas, del 'staff' de la organización y del cuerpo de voluntarios.

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Durante el fin de semana de la carrera, Decathlon contará con un 'stand' de 130m2 en la Feria del Corredor, donde los participantes y sus acompañantes podrán disfrutar de distintas actividades como el Shake Out oficial de la carrera de la mano de Zurich.

"Formar parte de la segunda maratón más antigua de España es un orgullo para nosotros. Donostia es un escenario inigualable para el running, y esta 47ª edición, con sus 11.000 participantes, es la prueba perfecta para demostrar nuestro firme compromiso con el acceso al deporte y con una comunidad runner que no deja de crecer", apuntó José María Joya, director Zona Norte en Decathlon España.

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El running es "un pilar fundamental para Decathlon España", por lo que estar en una cita "con la historia de la Zurich Maratón San Sebastián" les permite "conectar directamente con los corredores". "Acompañándolos desde nuestras tiendas y comunidad Decathlon Runners hasta la línea de meta, con la máxima innovación técnica y el asesoramiento experto de nuestra marca especialista Kiprun", aseguró Jon Zumaquero, director comercial de running en Decathlon España.

"Estamos muy ilusionados con la incorporación de Decathlon y Kiprun como sponsor técnico de la Maratón donostiarra. Nos gustaría que esta alianza fuera para muchos años y que junto con Decathlon podamos seguir mejorando la experiencia de los más de 11.000 participantes que nos visitan en cada edición. Como decimos en euskera: Ongi etorri!", señaló Iñigo Olaizola, director general de la prueba.

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