Las lluvias dejan acumulados de más de 200 litros en Cataluña y continuarán esta semana en amplias zonas de la Península

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El episodio de lluvias torrenciales que ha afectado a España este fin de semana ha dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas localidades de Cataluña, como Vilasar de Dalt, en la provincia de Barcelona, con 226 litros por metro cuadrado, o la estación de Drassanes en la propia capital barcelonesa, con 202 litros, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha señalado que la inestabilidad continuará esta semana con chubascos localmente fuertes o muy fuertes en amplias zonas de la Península.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo ha detallado que en Vilasar de Dalt se acumularon 176 litros por metro cuadrado en tan solo seis horas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, y que el domingo también se registró un chubasco torrencial en Barca Rota, provincia de Badajoz, con 70 litros por metro cuadrado en una sola hora.

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Asimismo, Del Campo ha subrayado que un factor relevante en este episodio ha sido la temperatura del mar Mediterráneo, que a finales de septiembre superaba los 26 grados en el mar Balear, "una temperatura más propia de finales de agosto y récord para las fechas en las que se registraron". Unas aguas tan cálidas, ha explicado, suponen "un extraordinario aporte de energía" que favorece la formación de tormentas muy intensas y aumenta la humedad del aire.

En ese sentido, Del Campo ha apuntado que se trata de "un asunto que habrá que investigar con mayor profundidad", pero que pone de manifiesto "cómo el calentamiento de las aguas del mar, impulsado por el cambio climático antropogénico, puede hacer, de hecho hace, que las situaciones de lluvias torrenciales sean más adversas".

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INESTABILIDAD DURANTE TODA LA SEMANA

Este lunes la Península seguirá bajo la influencia de una dana que se formó el domingo al oeste de Portugal, que favorecerá la aparición de chubascos en amplias zonas que localmente podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo en zonas del interior y del este de Cataluña, siendo menos probables en el tercio sur peninsular. Las temperaturas subirán este día y se alcanzarán más de 32 grados en el valle del Guadalquivir. En Canarias no se descarta algún chubasco en las islas más montañosas, donde habrá calima.

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El martes la inestabilidad aumentará y los chubascos con tormenta serán más generalizados, pudiendo caer "casi en cualquier parte", aunque con mayor intensidad en el tercio norte y el centro peninsular, como explica Del Campo. Podrán ser fuertes e incluso muy fuertes con acumulados importantes en Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y el entorno del Sistema Central, acompañados de granizo. En Canarias podrán darse chubascos en todo el archipiélago, mientras que las temperaturas serán más bajas en toda España salvo en el Mediterráneo.

El miércoles continuará el descenso térmico, más acusado en el norte peninsular y en Canarias, con precipitaciones abundantes en el tercio norte, donde serán fuertes o muy fuertes y persistentes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares. A partir del jueves es probable que se vaya imponiendo un tiempo más anticiclónico y estable, aunque aún podrán ser intensas las lluvias en el extremo norte, Cataluña y Baleares. En cuanto al fin de semana, las precipitaciones irán a menos a partir del viernes, con temperaturas frescas para la época aunque con tendencia a subir de cara al fin de semana.

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