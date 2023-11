El día que Andrés Iniesta pisó 'La Bombonera'

Rafa Sanz del Río

Buenos Aires, 23 nov (EFE)- El legendario mediocentro español Andrés Iniesta pidió expresamente entrenar en el mítico estadio de Boca Juniors, 'La Bombonera', tras jugar con el combinado español un partido amistoso contra Argentina en 2010.

Eso es lo que explicó el vicepresidente del club 'xeneize', Juan Román Riquelme, en una reciente entrevista con TyC Sports, después de que su equipo cayese eliminado en las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.

"España vino a jugar un amistoso a la cancha de River después de ganar el Mundial e Iniesta me llamó al otro día y me dijo: 'Por favor, amigo, quiero entrenar en 'La Bombonera'", declaró Riquelme, quien coincidió en su año como 'culé' con el de Albacete, recién ascendido del Barcelona B.

El momento al que se refiere el líder de la agrupación 'Soy Bostero' tuvo lugar tras un amistoso entre Argentina y España que se jugó en el Estadio Más Monumental de River Plate, que supuso el primer encuentro del combinado español tras levantar la Copa del Mundo en el Mundial 2010 de Sudáfrica.

El partido acabó 4-1 para los locales, con goles de legendarios nombres 'albicelestes' como Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez, Sergio Agüero y Lionel Messi. El solitario tanto del equipo de Vicente del Bosque fue del exjugador del Athletic Club de Bilbao Fernando Llorente.

Según Riquelme, tras este duelo, una de las figuras más importantes detrás del triunfo de la 'Roja' en el campeonato celebrado en África, el centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta, le hizo una petición expresa de poder pisar el histórico campo del 'Xeneize'.

Curiosamente el jugador albaceteño habló de las ganas que tenía de vivir un duelo en el bastión boquense, en una entrevista con el mismo medio en 2022.

"Me gustaría porque por lo que he visto, lo que he oído y lo que me han contado es espectacular el ambiente que hay y que se vive. Me gusta el fútbol argentino como tal", dijo el futbolista del Emirates Club de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.

En junio pasado, el centrocampista que anotó el gol de la victoria frente a Países Bajos en la final del Mundial 2010 ilusionó a los aficionados del Argentinos Juniors, entonces entrenado por Gabriel Milito, con quien guarda una buena relación y con quien también coincidió en el equipo azulgrana.

"Estamos en contacto" fue la frase que emocionó a los seguidores del 'Bicho' ante la posibilidad de que el entonces jugador libre tras salir de Japón pudiese recalar en el club de La Paternal.

Por otra parte, y en defensa del estado de la casa 'xeneize' frente a las propuestas de remodelación de sus rivales en los próximos comicios en la entidad de La Ribera, Riquelme destacó las recientes palabras de Messi sobre la cancha en los prolegómenos del pasado encuentro que jugó Argentina contra Uruguay en dicho estadio, que acabó 0-2 para los de Marcelo Bielsa.

"Messi el otro día disfrutó de jugar en la Bombonera, y tras abrazarme con él le dije: 'Está buena la cancha', ¿no? Y él me dijo: 'Cada día está más linda', y eso para mí es maravilloso", manifestó el destacado exjugador de Boca Juniors o Villarreal.

Para Riquelme es importante reflejar la grandiosidad de la cancha que sus rivales, el binomio formado por Andrés Ibarra y el exmandatario del club Mauricio Macri (1995-2007), quieren convertir en 'La Bombonera del Siglo XXI' para mejorar el problema de abonados que tienen los auriazules. EFE

