Witsel: "Estoy muy feliz aquí, vamos a ver qué pasa, no tengo la llave"

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 18 nov (EFE).- No hay ya cláusulas de renovación automática en el contrato hasta el próximo 30 de junio de Axel Witsel con el Atlético de Madrid, en el que se siente "muy feliz", pero en el que asume que no tiene "toda la llave" para su continuidad en el club rojiblanco, según repasó en una entrevista a la Agencia EFE durante el actual parón de selecciones.

A sus 34 años, transformado por Diego Simeone en central -llegó al Atlético libre desde el Borussia Dortmund en el verano de 2022 como medio centro, su posición natural durante toda la carrera como profesional-, ya como un hombre indiscutible en ese puesto, se siente "muy cómodo" en esa posición, en la que puede alargar su juego "más años en este nivel"

Le atrae ser entrenador y director deportivo, pero se centra en el presente, en "aprovechar este año para jugar". "El día que me levante, tenga que ir a entrenar y no tenga ganas, me retiro, pero hasta ahora estoy muy motivado, muy bien y quiero continuar jugando dos o tres años más", explica a la Agencia EFE en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Pregunta: Hace un año y medio quedó libre del Dortmund. Y llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2022 ¿Por qué eligió el Atleti?

Respuesta: "Porque yo quería quedarme en un club 'top'. Era mi objetivo cuando me fui de Dortmund y empecé a hablar con el Atleti. Qué bueno poder firmar por este club".

P: ¿Cómo es su situación ahora contractual con el Atlético? ¿Hay alguna cláusula? Tiene contrato hasta 2024.

R: "No. Ahora es el último año, a ver qué va a pasar. Yo no tengo toda la llave de mi parte. Estoy muy feliz aquí. Vamos a ver qué pasa, pero mi familia está bien aquí en Madrid. Vamos a ver".

P: ¿Cómo siente el equipo dentro del vestuario el momento tan potente de la actualidad?

R: "Muy bien. El mismo año pasado el ambiente que hay dentro del equipo nunca cambió, como ahora. Estamos muy bien. Cuando ganas, claro que siempre ayuda mucho ir victoria a victoria. Pero el mismo año pasado, cuando teníamos momentos más difíciles, el ambiente nunca cambió".

P: ¿Qué varió para la reacción del Atlético desde el Mundial 2022 en adelante?

R: "Este año, desde la segunda parte de la temporada pasada, desde enero hasta el final, jugamos muy bien, defendimos muy bien y ganamos muchos partidos. Cuando nos fuimos de las vacaciones, volvimos aquí y hemos hecho todo por seguir en este nivel y para empezar fuerte la temporada. Hasta ahora, toco madera (sonríe). Y a continuar así lo máximo posible y hasta el final de la temporada".

P: Y con usted como central ¿Cómo recibió la idea de Simeone de situarlo en la defensa?

R: "Bien. Claro que al inicio, cuando vine aquí, era para el medio campo. Pienso que, al final, cuando hablé con el Cholo (Simeone, su entrenador en el Atlético de Madrid) tiene razón, que también con mi edad, jugando en esa posición puedo jugar más años en este nivel como defensa. Al inicio fue un poquito más difícil para mí cuando no teníamos la pelota, porque tenía que pensar mucho. Ahora ya es normal. Pero antes del Atleti jugué tres o cuatro partidos con el Dortmund como central y una vez con el Benfica".

P: Siempre parece más fácil para un medio centro reconvertirse como central que para otro futbolista de otro puesto ¿Le resultó difícil la adaptación a esa nueva posición?

R: "Difícil sólo fue la parte para defender, cuando tienes que cubrir, cuidar el espacio a tu espalda. Todo eso, al principio, cuesta un poco, pero piensas rápido, lo entrenas también todos los días y reaccionas más como un defensa que como un medio centro. Al final, estoy muy cómodo en esa posición. Los años pasan. Vas un poquito para atrás. Empecé como número '8' y '10' cuando tenía 16 o 17 años, al final me quedé como un '5' y ahora como un central. Pero estoy feliz con esta posición, así puedo alargar más años en este nivel. Estoy feliz".

P: ¿En ese puesto de central cuál es el delantero que más le ha costado marcar?

R: "Para nosotros, creo que lo más difícil para defender, como somos grandes y tal vez no muy rápidos, cuando tienes un delantero más bajito que gira rápido. Ahí te cuesta un poquito más".

P: El Atlético es cuarto en la Liga, en la competencia con el Barcelona, el Real Madrid y el Girona por el liderato ¿Sorprende la trayectoria del Girona?

R: "Está haciendo una temporada espectacular hasta ahora, un poquito como una sorpresa, pero el equipo está muy bien, juega muy bien al fútbol. Dentro de poco, nos vamos a enfrentar, pero nosotros tenemos que pensar sólo en nuestro camino. Partido a partido".

P: Y el grupo de la Liga de Campeones sigue apretado...

R: "Está todo abierto, hasta ahora. El próximo partido con el Feyenoord va a ser fuerte, duro. Es muy importante".

P: ¿Lo sucedido la temporada pasada, con la eliminación del equipo en la Liga de Campeones, supone un peso para ustedes cuando juegan esta competición?

R: "El año pasado fue el año pasado. Fue un momento muy malo para todos, para nosotros, para la afición y para el club. Pero es pasado y se queda en el pasado. Es una nueva temporada. Una nueva ambición. En Champions y en LaLiga y dentro de poco la Copa. Paso a paso. Partido a partido".

P: La Liga de Campeones, LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España... ¿Hasta dónde puede llegar este Atlético?

R: "Primero queremos pasar el grupo de Champions y después llegar lo más lejos posible. Ahora falta mucho. No podemos pensar tampoco muy a largo plazo".

P: ¿Cómo es Simeone con el jugador en el día a día?

R: "Bien. Es un entrenador intenso. Y nosotros necesitamos eso. Si miras el partido del otro día (contra el Villarreal), cuando ponemos más intensidad y más agresividad somos mucho mejores. Mucho más en la segunda parte. Al final, ganamos el partido, como contra el Celtic, que salimos desde el primer minuto con mucha presión y mucha agresividad. Somos un equipo que necesitamos eso".

P: ¿Ese es el secreto de este 'nuevo' Atlético?

R: "También es el grupo. No sólo de los jugadores, sino de todos. Cuando un jugador no juega como titular, entra y siempre hace algo diferente para el equipo. Eso también es muy importante".

P: El pasado mayo anunció su retirada de la selección belga. Fueron terceros del mundo en Rusia 2018. ¿Pero tiene una espina clavada por no haber logrado ganar un Mundial o una Eurocopa con la generación con la que ha jugado en Bélgica?

R: "Es una pena con el equipo que teníamos, con Hazard, Lukaku, De Bruyne... Hicimos historia de Bélgica, pero al final no ganamos nada. Ahora hay una nueva generación que viene, que vamos a ver qué va a pasar. Tenemos muy buena selección".

P: ¿Cuándo acabe su carrera quiere seguir ligado al fútbol?

R: "Ya tengo el título UEFA B y A (de entrenador). Me falta la licencia profesional, pero para eso tengo que parar el fútbol. No puedo hacerlo al mismo tiempo. También me gusta ser director deportivo. Pero ahora mismo quiero aprovechar este año que viene y jugar. El día que me levante, tenga que ir a entrenar y no tenga ganas, me retiro. Pero hasta ahora estoy muy motivado, muy bien y quiero continuar jugando dos o tres años más". EFE

