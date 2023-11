Riquelme: "Es el sueño de todo jugador; a disfrutar y a por todas"

Majadahonda (Madrid), 10 nov (EFE).- Rodrigo Riquelme, extremo del Atlético de Madrid, manifestó este viernes su felicidad por su primera convocatoria con la selección española absoluta, "el sueño de todo jugador" y que se plantea con la idea de "disfrutar" e ir "a por todas", según declaró al término del entrenamiento del conjunto rojiblanco en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Estábamos en el gimnasio, me ha guiñado el doctor el ojo, lo he interpretado de esa manera y luego ya me han felicitado directamente, después Álvaro (Morata), que es el capitán, con la buena relación que tengo con él. Feliz. A disfrutar como siempre hago y a por todas", valoró a los medios oficiales del club.

"El sueño de todo jugador de fútbol es poder ir con su selección, con la absoluta. A disfrutar, como siempre hago cada vez que voy (con la sub'21) y a devolver la confianza que me da Luis (de la Fuente, seleccionador nacional)", explicó Riquelme.

"Es un premio al buen trabajo que se hace aquí en el Atleti. Lo primero es el club siempre y luego esto ya son premios", añadió el futbolista de 23 años, internacional sub'21 en 14 ocasiones, con cuatro goles y tres asistencias.