Elon Musk y Starlink ganaron licitación de CFE para proveer internet en zonas rurales

Elon Musk, fundador de SpaceX y director general de Tesla, ganó la licitación con Starlink para proveer internet en México. REUTERS/Nacho Doce

Después de unos meses de anunciar la instalación de una mega fábrica de Tesla en nuevo León, el multimillonario Elon Musk se anotó otro gran negocio en México, pues su empresa Starlink ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proveer el servicio de internet es regiones sin cobertura.

De acuerdo al fallo de la licitación de CFE, la compañía Starlink Satellite Systems de México ganó el concurso frente a otras dos empresas por “haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio”.

El contrato, con vigencia hasta diciembre de 2026, es por un mínimo de 887.5 millones de pesos (50.67 millones de dólares) y un máximo de hasta 1 mil 775 millones de pesos, (101.33 millones de dólares).

En el actual sexenio, el gobierno federal proyectó que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos llevaría la cobertura hasta las comunidades más alejadas, como en las sierras, donde las compañías habituales no invertían en infraestructura al no considerar redituable el gasto, sin embargo, la CFE reconoció que no podría instalar antenas por todo el país y se limitó a garantizar el servicio en las cabeceras municipales de todo el país.

(Foto: Facebook/Primicia del Sur)

En agosto de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno instalará antenas para llevar internet a todos los pueblos del país, especialmente los más apartados; entre otras razones, porque las niñas y los niños tendrán acceso a información muy valiosa para sus estudios.

El titular del Ejecutivo afirmó que la conectividad es una revolución porque todavía en muchas localidades del país no hay señal, por lo que es necesario comunicar a todo México con más de 2 mil 800 antenas, que serían instaladas por la CFE.

Con el apoyo de Starlink, la unidad de internet satelital de SpaceX, de la que Elon Musk es el director general, la cobertura de internet satelital podrá llegar hasta las comunidades más remotas de México.

El contrato para el “servicio de conectividad Backhaul satelital de órbita baja” y equipo asociado para poner en marcha infraestructura de telecomunicaciones dentro de un programa de acceso público de internet y telefonía de la CFE en zonas rurales de México, entrará en vigor una vez formalizado el acuerdo, sin embargo, la estatal mexicana no ha confirmado de forma pública este acuerdo.

No obstante, la agencia Reuters reveló que el fallo de la licitación fue desde el pasado 18 de octubre y de acuerdo a los términos de la licitación, el contrato debía ser formalizado el 20 de octubre.

De acuerdo con Reuters, CFE no ha confirmado si el contrato ya fue firmado y si Starlink participa en algún otro concurso abierto del gobierno de México.

(Foto: especial)

En febrero de 2023, el presidente López Obrador confirmó el compromiso de llevar internet a todas las cabeceras municipales y de ser posible, al mayor número de comunidades en zonas rurales.

“Es un compromiso que hicimos; al término de nuestra administración, de nuestro mandato, vamos a dejar conectado con internet a todas las comunidades, a todos los municipios del país, y hemos ido avanzando”, aseguró en la conferencia mañanera del 15 de febrero.

Tesla, la fabricante de vehículos eléctricos en la que Musk es el director general, anunció en marzo la construcción de una gran planta en el estado de Nuevo León, debido a su cercanía con Estados Unidos.

Tesla aún no ha comenzado la construcción de la planta, cuya inversión rondará los 5 mil millones de dólares, y su cronograma para iniciar la producción no está claro. A mediados de octubre, Musk dijo que estaba dudando sobre el proyecto, pero funcionarios de Nuevo León han asegurado que el proyecto sigue en curso.