El Real Madrid quiere dar un "golpe en la mesa"

Madrid, 4 nov (EFE).- Reforzado por la victoria en el clásico de Barcelona, el Real Madrid, bajo el liderazgo goleador de Jude Bellingham, regresa al Santiago Bernabéu para la disputa de tres partidos consecutivos, dos en LaLiga y uno en la 'Champions', que Carlo Ancelotti quiere convertir en "un golpe fuerte sobre la mesa", el primero en forma de derbi frente al Rayo Vallecano, que sueña con dar la sorpresa para entrar en zona europea.

El pinchazo del Atlético de Madrid en su visita a Las Palmas y la complicada visita del Barcelona a la Real Sociedad invitan a Ancelotti a detectar una oportunidad para abrir brecha en LaLiga con sus grandes competidores por el título. Con su equipo relanzado en su moral por su buena dinámica y por su remontada en el clásico. Descansado tras una semana poco habitual, sin partido ni desgaste.

No quiere relajaciones Ancelotti, que marca un objetivo a sus jugadores. Dar un golpe en la mesa distanciándose en LaLiga y sentenciando el acceso a octavos de final de la Liga de Campeones a las primeras de cambio. Con la idea de rotar. Reservando a Ferland Mendy ante el Rayo, pese a haber superado una sobrecarga muscular, sin recuperar a Dani Ceballos y perdiendo para mes y medio a Aurélien Tchouméni.

Permitirá encontrar el sitio que tanto demanda por su rendimiento Eduardo Camavinga, que tendrá partidos para asentarse en el centro del campo. Alejado del lateral izquierdo donde no es tan feliz pero sí una solución que mejora al resto en el gusto de Ancelotti. Apostará por Fran García en un día especial ante su exequipo, un Rayo Vallecano donde dio el salto como futbolista y se ganó el regreso al Real Madrid.

Reforzados por su entrenador, es el momento de los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes. Apenas tres y dos goles, respectivamente, en los catorce encuentros de curso disputados. El Real Madrid necesita una aportación mayor de sus delanteros titulares.

Hasta ahora ha sido un problema encubierto por la efectividad de Bellingham (trece tantos en el mismo número de partidos), que tiene la primera posibilidad de dar caza al mejor registro goleador de su carrera, los catorce goles del pasado curso con el Borussia Dortmund en apenas un tercio de campeonato.

Al gran fichaje de la temporada madridista se le suma la ilusión del madridismo de ver por primera vez al turco Arda Güler, gran novedad en la convocatoria tras superar dos lesiones que le han impedido jugar un solo minuto. Con 18 años, desea mostrar su alto nivel técnico con su nuevo club y dar el primer paso defendiendo la camiseta blanca.

El Rayo afronta el partido en un inmejorable momento deportivo al encadenar ocho encuentros oficiales sin perder (siete de Liga y uno de Copa del Rey) y con la intención de dar la sorpresa y ganar en el Santiago Bernabéu como aquel 21 de enero de 1996, única fecha de sus veinte visitas ligueras en la que asaltó el coliseo blanco.

El equipo vallecano, que ha pasado la jornada con 17 puntos, a solo uno de Europa y once por encima del descenso, su verdadero objetivo, afronta con máxima motivación este partido reforzado por las buenas sensaciones que está transmitiendo sobre el césped semana tras semana.

Para este partido Francisco Rodríguez recupera al centrocampista y capitán Oscar Valentín, que no jugó la pasada jornada frente a la Real Sociedad por sanción. El toledano volverá al once del que saldrá previsiblemente Unai López si finalmente la apuesta para la mediapunta es por el argentino Oscar Trejo.

La principal duda reside en la punta del ataque ya que Raúl de Tomás parece reñido con el gol. Esta temporada aún no ha marcado en 481 minutos y sus competidores por la titularidad, Sergio Camello y Radamel Falcao, se reivindicaron esta semana en Copa frente al Atlético Lugones.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Camavinga, Kroos, Modric, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Isi, Valentín, Pathé Ciss, Álvaro; Trejo; Raúl de Tomás o Camello.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 20.00. gmt

Madrid, 4 nov (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró antes de encarar tres partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu en noviembre, que "es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa" en LaLiga EA Sports, que augura será "muy competida" hasta el final, y en la Liga de Campeones.

"Va a ser una Liga muy competida este año hasta el final. Se va a luchar contra Barcelona y Atlético de Madrid, y a ver qué pasa con el Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Comparada con años anteriores será muy competida, porque estos equipos van a luchar con el Real Madrid hasta el final por el título", advirtió.

"Habrá rotaciones en estos tres partidos pero la prioridad es mañana, jugamos ante un equipo muy sólido como el Rayo, que lo está haciendo muy bien. Tenemos tres partidos en casa y después tres fuera. Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa en Liga y en la Champions", añadió.

Para ello, un punto importante será mejorar la aportación goleadora de los brasileños Vinícius Junior, que ha marcado tres tantos, y Rodrygo Goes, que apenas consiguió dos. Ancelotti está convencido de que lo lograrán e incluso piensa que marcarán más que Jude Bellingham a final de curso.

"Creo que Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y más que Joselu. No tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu que lo han hecho muy bien esta primera parte de la temporada, pero los dos van a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido", aseguró.

Quien de momento asume la responsabilidad del gol es el inglés Bellingham, autor de trece tantos en los trece partidos que participó. Su entrenador no le ve ningún defecto por pulir y elogia la continuidad en su rendimiento.

"De momento no ha mostrado defectos, no tiene que mejorar a este nivel que está mostrando. Lo importante es la continuidad de este tipo de talento como él tiene y Vinícius, que son los grandes jugadores. Lo que marca la diferencia es la continuidad en los partidos. Debe tener un perfil físico que le permita tener continuidad. De Bellingham no destacamos que ha marcado, si no el trabajo que hace con balón y sin él, su despliegue físico es muy alto para un jugador de estas características", analizó.

Sobre el estado de sus jugadores, 'Carletto' anunció que Dani Ceballos regresará a la dinámica de grupo la próxima semana, superada una lesión muscular, y que el francés Ferland Mendy recibirá descanso por una sobrecarga sufrida en el clásico. Sigue siendo el lateral titular para el técnico madridista.

"Ceballos vuelve a trabajar la próxima semana; Mendy no ha tenido lesión, era una sobrecarga y va a estar listo ante el Braga. Mendy es lateral de referencia y después está Fran García y también Camavinga puede aportar", dijo.

Aunque Camavinga, con la lesión de Aurélien Tchouaméni, es la primera opción para jugar de mediocentro. "Es el jugador que, por sus características, es más cercano a Tchouaméni", reconoció.

Ante el Rayo será titular Fran García en un encuentro especial ante el equipo en el que se convirtió en jugador profesional. Su técnico no le pide que cambie nada en su forma de ser y mostró confianza.

"Fran García lo está haciendo muy bien, que juegue o no, no depende de hacerlo bien, hay mucha competencia. Ha empezado muy bien la temporada y cuando ha vuelto Mendy ha tenido menos minutos, pero no cambia nuestra evaluación. Es un lateral que me gusta mucho y no tiene que cambiar la actitud. La maldad es un término que no me gusta mucho, prefiero que tenga su actitud porque es muy positiva para el vestuario".

Por último, defendió que a Vinícius no le afecta nada de lo ocurrido tras su reconocimiento en el Balón de Oro y una portada de un diario valenciano. "Está bien, desafortunadamente acostumbrado a esto pero siempre focalizado en su partido y en su trabajo. No tengo que decirle nada en este sentido".

Y valoró la evolución del brasileño Endrick en el Palmeiras, a ocho meses de su llegada al Real Madrid. "Estamos viendo lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Es un delantero que tiene mucho futuro y mucha progresión. Progresa muy rápido. Ojalá llegue bien el próximo año".