Exxon prevé que emisiones de CO2 para 2050 dupliquen las del objetivo de París

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. considera que el mundo no logrará reducir emisiones lo suficientemente rápido como para limitar el calentamiento global a 2 °C por encima de las normas preindustriales para 2050 debido al creciente crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo.

Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía serán de 25.000 millones de toneladas métricas en 2050, más del doble de los 11.000 millones de toneladas necesarias para cumplir el escenario de 2 grados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, según indicó Exxon el lunes en su informe anual Energy Outlook. Aunque esto representa un descenso de más del 25% respecto al pico de 34.000 millones de toneladas previsto para esta década, está muy lejos de lo necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de 2016.

En 2050, habrá 2.000 millones de personas más en el planeta, un aumento del 25%, y el incremento del nivel de vida impulsará el consumo de todos los tipos de energía, según Exxon. Se prevé que el producto interior bruto per cápita mundial, una medida del poder adquisitivo, aumente un 85% de aquí a 2050, lo que incrementará la demanda de fabricación, transporte comercial y otras actividades industriales, especialmente en Asia. La mayor eficiencia de los combustibles hará que disminuya el consumo de energía en el mundo desarrollado.

“La capacidad del mundo para reducir estas emisiones en un 25%, incluso mientras la economía mundial crece más de un 100%, es un testimonio del importante progreso que se espera conseguir”, afirmó Exxon. “Aun así, se necesita más para alcanzar los niveles de reducción de emisiones necesarios para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C”.

El uso de petróleo “disminuirá significativamente” en el transporte personal, pero seguirá siendo “esencial” para el transporte marítimo, los camiones de larga distancia y la aviación, cuya demanda se espera que aumente, dijo Exxon. Si todos los coches nuevos que se vendieran en 2035 fueran eléctricos, el consumo de petróleo en 2050 sería de 85 millones de barriles diarios, un 17% menos que en la actualidad, y más o menos el mismo que en 2010.

Exxon presenta sus perspectivas como una “proyección” realista, en lugar de otros escenarios que “parten de un resultado hipotético para identificar los factores necesarios para alcanzarlo”, explica la empresa. Si bien este enfoque puede ser beneficioso para una empresa que ha comprometido su futuro con el petróleo y el gas, también es una prueba de realidad y una advertencia de que los Gobiernos y la industria deben acelerar la reducción de emisiones si el mundo quiere evitar los peores efectos del cambio climático.

Los estudios climáticos de Exxon han demostrado ser muy precisos en el pasado. Una revisión de las proyecciones de la compañía desde 1977 hasta 2014 realizada por académicos de la Universidad de Miami, entre ellos Geoffrey Supran, concluyó que los científicos de Exxon predijeron correctamente el aumento de las temperaturas globales debido a las emisiones de CO2, con un estudio de 1985 con una precisión del 99%.

Supran criticó a Exxon por publicitar durante décadas las incertidumbres asociadas a la ciencia climática para proteger su negocio de combustibles fósiles, una conclusión que Exxon ha rechazado sistemáticamente. El director ejecutivo, Darren Woods, declaró al Congreso en 2021 que la empresa reconocía desde hacía tiempo los riesgos del cambio climático y que sus materiales publicitarios estaban en consonancia con la ciencia de la época.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original:Exxon Sees CO2 Emissions in 2050 More Than Twice Paris Goal (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.