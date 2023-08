Ben Gvir no se retracta de sus declaraciones sobre palestinos y se enfrenta a Bella Hadid

Jerusalén, 26 ago (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el colono ultraderechista Itamar Ben Gvir, no se arrepiente de sus polémicas declaraciones en que afirmó que el derecho de movimiento de los judíos en Cisjordania ocupada está por encima del de los palestinos.

Las declaracioens fueron criticadas entre otros por la supermodelo estadounidense Bella HadiLa, de padre palestino y que arremetió contra el líder de ultra derecha por Instragram, donde compartió el vídeo con las declaraciones de Ben Gvir y añadió un comentario de condena.

"En ningún lugar, en ningún momento, especialmente en 2023, una vida debería ser más valiosa que la de otra persona, sobre todo simplemente por su origen étnico, cultura o puro odio", dijo Hadid a través de su cuenta personal, con casi 60 millones de seguidores.

También difundió un vídeo de la ONG israelí Betselem, donde se ve a soldados israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón comunicando a un residente palestino que no puede entrar a cierta calle porque su acceso está restringido a judíos.

"¿Esto le recuerda algo a alguien?", enfatizó la supermodelo, conocida por su defensa de los derechos palestinos.

Ante ello, Ben Gvir arremetió ayer viernes por la red social X (antes Twitter) contra Hadid, a la que acusó de "odiar a Israel".

"Le invito a visitarme en Kiriat Arba para ver cómo vivimos aquí, cómo judíos que nunca hicieron nada malo a nadie en toda su vida son asesinados todos los días", dijo el ultraderechista, en referencia a la colonia israelí cerca de Hebrón en la que reside, y donde asegura que recibe amenazas diarias "de los terroristas que viven al lado".

El pasado miércoles, en una entrevista en el Canal 12 de noticias israelí, Ben Gvir -residente en una colonia judía y máximo exponente de la ultraderecha supremacista y antiárabe- dio unas declaraciones que para muchos críticos describen la realidad de apartheid sobre los palestinos que Israel aplica en territorio ocupado.

"Mi derecho, el de mi esposa y mis hijos a desplazarnos por las carreteras de Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania) es más importante que el derecho de circulación de los árabes", declaró el titular de Seguridad Nacional, uno de los pesos pesados del Gobierno de Benjamin Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel.

Sus declaraciones tuvieron impacto internacional y fueron también condenadas por EE.UU., la Autoridad Nacional Palestina -con autogobierno limitado en Cisjordania- o el grupo islamista Hamás, que gobierna en Gaza.

Ante la polémica, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reaccionó ayer y aseveró que Israel "da máxima libertad de movimiento a israelíes como palestinos" en Cisjordania.

Ben Gvir no se ha retractado de sus declaraciones, aseguró que fueron sacadas de contexto, y acusó a la izquierda de difamarle.

"No solo no me arrepiento de mis palabras, sino que las repito de nuevo. Nuestro derecho de conducir a casa en paz y no ser asesinados para por encima de la libertad de movimiento de los residentes de la Autoridad Palestina", declaró ayer Ben Gvir en un vídeo.

Este lunes, una mujer israelí residente en un asentamiento cercana a Hebrón murió en un ataque palestino con disparos cuando circulaba por una carretera principal.

Este 2023 ha habido un fuerte repunte del conflicto palestino-israelí y es el año más sangriento desde la Segunda Intifada.

Israel tomó el control de Cisjordania en 1967, y desde entonces aplica una larga ocupación y colonización sobre este territorio.