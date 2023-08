Wells Fargo aplicó US$27 millones en cobros de más a sus clientes: SEC

(Bloomberg) -- Wells Fargo & Co. acordó pagar una multa de US$35 millones para resolver las acusaciones de que aplicó cobros en exceso a más de 10.900 cuentas de asesoría de inversión, dijo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Los sobrecargos en dos unidades de Wells Fargo ascendieron a más de US$26,8 millones en cargos de asesoría, dijo la SEC en un comunicado el viernes.

Ciertos asesores financieros “acordaron reducir los cargos de asesoría estándar preestablecidos de las empresas para ciertos clientes e hicieron cambios escritos a mano o mecanografiados en los acuerdos de asesoría de inversión de los clientes que reflejaban los cargos reducidos en el momento en que se abrieron sus cuentas”, dijo el regulador en su comunicado.

El banco no admitió ni negó las acusaciones del regulador.

“Nos complace haber resuelto este asunto”, dijo en un comunicado Caroline Szyperski, portavoz de Wells Fargo. “El proceso que causó este problema se corrigió hace casi una década. Y, como se indica en los documentos del acuerdo, Wells Fargo Advisors llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cuentas y reembolsó íntegramente a los clientes afectados”.

Desde 2002 hasta 2014, el banco y sus firmas predecesoras acordaron ocasionalmente reducir los cargos cobrados a los clientes por asesoría en el momento en que abrieron las cuentas, indicó la SEC. Estas reducciones de cargos fueron escritas a mano o mecanografiadas en los acuerdos estándar de asesoría de inversiones de la empresa, pero en ocasiones no se implementaron.

Como resultado, se cobraron de más miles de cuentas, afirmó el regulador. Los cobros en exceso continuaron hasta el año pasado. En junio, Wells Fargo restituyó a las cuentas afectadas US$39 millones en cobros reembolsados ​​con intereses.

Traducido por Malu Poveda.

Nota Original:Wells Fargo Overcharged Clients $27 Million in Fees, SEC Alleges

