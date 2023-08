JPMorgan ve desventaja limitada para bitcóin tras reciente caída

(Bloomberg) -- Es probable que la reciente liquidación en los mercados de criptomonedas esté cerca de su fin, y que las liquidaciones de posiciones largas hayan quedado “en gran medida detrás de nosotros”, según un informe de investigación de JPMorgan Chase & Co.

La disminución de noticias legales y regulatorias positivas indujo una ola de ventas en las últimas semanas que “todavía resuena”, aunque la liquidación parece estar en su fase final, sobre la base del interés abierto en los contratos de futuros del bitcóin de CME, escribieron el jueves los analistas, entre ellos Nikolaos Panigirtzoglou. Una disminución en el interés abierto —el número de contratos de futuros no liquidados y activos que se negocian en las bolsas— normalmente indica que una tendencia de precios está perdiendo fuerza.

“Como resultado, vemos limitadas desventajas para los criptomercados en el corto plazo”, dijeron.

En las últimas dos semanas, el bitcóin, la criptomoneda más grande, ha caído casi un 12% después de cotizar lateralmente durante aproximadamente un mes.

Hace un par de meses, el bitcóin se vio impulsado por varios acontecimientos considerados positivos para la industria. En particular, operadores se animaron con una avalancha de solicitudes, encabezadas por BlackRock Inc., para lanzar lo que serían los primeros fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos vinculados al precio spot del token. Una decisión del tribunal de distrito considerada favorable a Ripple Labs en su lucha legal con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) también dio un impulso al mercado en general.

Parte del entusiasmo en torno a esas noticias ahora se está desvaneciendo, lo que induce una “nueva ronda de inseguridad jurídica” para los criptomercados y los hace susceptibles a cualquier acontecimiento futuro, dijeron los analistas.

El retroceso también se debió en parte a una corrección más amplia en activos de riesgo como las acciones, inducida por “un posicionamiento en tecnología, mayores rendimientos reales en EE.UU. y preocupaciones de crecimiento sobre China”, decía la nota.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:JPMorgan Sees ‘Limited Downside’ for Bitcoin After Recent Rout

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.