Sony compra fabricante de auriculares Audeze para impulsar productos PlayStation

(Bloomberg) -- Sony Interactive Entertainment compró Audeze LLC, un fabricante de equipos para audiófilos, para intentar mejorar la experiencia de sonido de sus productos PlayStation.

Audeze, con sede en Santa Ana, California, continuará operando de forma independiente y fabricando productos para otras plataformas y se beneficiará de ser parte del ecosistema de PlayStation, dijo Sony en un comunicado el jueves. Los términos financieros no fueron revelados.

Más conocido por los costosos auriculares utilizados por profesionales y entusiastas de la música, Audeze se diversificó en los últimos años hacia el gaming y una tecnología conocida como “audio espacial”, que brinda a los usuarios una experiencia de audio más inmersiva. Vende unos auriculares inalámbricos Maxwell por US$299 para juegos, con versiones diseñadas específicamente para la PlayStation de Sony Group Corp. y las consolas Xbox de Microsoft Corp.

Anteriormente esta semana, Sony anunció el PlayStation Portal, un dispositivo de US$199 que combina un controlador y una pantalla para permitir jugar con la PlayStation 5 de forma remota. Además, acompañó esa introducción de nuevos auriculares y audífonos inalámbricos como accesorios complementarios diseñados para brindar audio de mayor calidad.

La adquisición de Audeze y los nuevos dispositivos para PlayStation también reflejan los esfuerzos de Sony por ampliar su oferta de hardware de entretenimiento, incluida la creación el año pasado de la línea Inzone de auriculares y monitores destinados a capturar una porción del mercado de juegos de PC.

Traducido por Malu Poveda.

Nota Original:Sony Acquires High-End Headphone Maker to Boost PlayStation

©2023 Bloomberg L.P.