Nvidia ofrece alentadoras perspectivas ante sólida demanda de IA

(Bloomberg) -- Nvidia Corp., que se ha convertido en una de las empresas más destacadas en la carrera de la industria tecnológica hacia la computación basada en inteligencia artificial, presentó una proyección de ingresos optimista para el trimestre en curso, impulsada por la creciente demanda de sus procesadores de IA en los centros de datos.

Las ventas en los tres meses que terminan en octubre alcanzarán los US$16.000 millones, señaló Nvidia este miércoles en un comunicado. La cifra contrasta con la estimación media de los analistas de US$12.500 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Las perspectivas subrayan el papel de Nvidia como principal beneficiario del auge de la computación de IA. Ante el aumento de la demanda de chatbots y otras herramientas, los operadores de centros de datos se están abasteciendo de los procesadores de la compañía, expertos en manejar las pesadas cargas de trabajo que requiere la inteligencia artificial. Eso ha ayudado a Nvidia a salir rápidamente de una crisis de chips que ha afectado a toda la industria y acelerar el crecimiento de las ventas al ritmo más rápido en años.

Las acciones de la compañía subieron más del 6% en las operaciones ampliadas tras el anuncio, después de cerrar a US$471,16, con lo que ya habían multiplicado más de tres veces su valor este año.

