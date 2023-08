Alertan de nueva subvariante de covid con decenas de mutaciones

(Bloomberg) -- Autoridades mundiales de la salud están monitoreando una nueva subvariante del covid-19 debido a su gran cantidad de mutaciones que podrían dificultar su prevención y tratamiento.

No se sabe mucho sobre BA.2.86, que se detectó por primera vez a principios de esta semana. Solo se han reportado unos pocos casos en Estados Unidos, Dinamarca e Israel, pero sus mutaciones llamaron la atención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

El covid ha seguido mutando desde su aparición en el mundo hace más de tres años. Este mes, la OMS advirtió sobre otra subvariante —denominada “Eris”— que se está propagando rápidamente por todo el mundo. Tanto Moderna Inc. como Pfizer Inc. dijeron el jueves que la actualización de sus vacunas contra el covid protegió contra Eris en los primeros estudios.

Las mutaciones de BA.2.86 le dan “todas las características distintivas de algo que podría tomar vuelo”, publicó Kristian Andersen, inmunólogo y microbiólogo de Scripps Research, en Twitter, la plataforma de redes sociales que Elon Musk rebautizó como X.

BA.2.86 parece descender de la variante BA.2 que surgió a principios de 2022, pero la nueva subvariante tiene más de 30 mutaciones en su proteína espiga, según Ryan Hisner, un investigador independiente que ha monitoreado atentamente la evolución del covid. La proteína espiga ayuda al virus a adherirse a las células y es el objetivo de las vacunas desarrolladas por Moderna y Pfizer.

