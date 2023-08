Norma Duval y Matthias Kühn desvelan cómo está siendo su primer verano como matrimonio

La icónica Norma Duval y su esposo Matthias Kühn están disfrutando de sus primeras vacaciones de verano como pareja casada, por lo que no han dudado en compartir algunos detalles de sus días de relax y aventuras en la isla de Mallorca. Durante el evento de 'Mallorquín de verano 20023, en el que fue galardonada Lorena Bernal, la ex vedette comentó con una sonrisa en la boca: "Es el primer verano de casados, estamos felices, tranquilos, pasando un verano muy familiar". Aunque siempre protectora con su marido ante las preguntas de los medios, Norma pidió amablemente que no lo pusieran en una posición incómoda: "No le metáis en compromiso, pobrecito mío, estamos bien, muy a gusto, felices". Mientras tanto, Matthias Kühn respondió de buen humor y con una sonrisa: "Muy bien". Norma compartió sus experiencias durante su estancia en Palma, revelando cómo está siendo este verano movido y emocionante: "No paro, tengo unas vacaciones bastante moviditas, unos han llegado y otros vienen, unos se van y otros vienen, otros llegan mañana, otros se han ido ya... También salimos, no estamos todo el tiempo en Palma, estamos fuera, hemos navegado bastante". Además, la artista recordó el emocionante momento en el que le fue otorgado el premio 'Mallorquina de Verano', un galardón que este año fue entregado a Lorena Bernal: "Yo me sentí encantada, estoy muy agradecida de que me hayan dado ese premio. Mira, es un premio que me emocionó mucho. Yo adoro a Mallorca, que me dé un premio aunque sea a través de este maravilloso Hotel Valparaíso, me encuentro feliz y a Lorena, felicitarla, que es una maravilla y es muy merecedora del mismo". El verano de Norma Duval y Matthias Kühn parece estar lleno de felicidad, emociones y momentos inolvidables, demostrando que su recién estrenado matrimonio disfruta de las aguas de Mallorca.