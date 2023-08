Banqueros de la Fed analizan cuánto tiempo mantener las tasas elevadas

(Bloomberg) -- Dos banqueros de la Reserva Federal dijeron que el menor ritmo de crecimiento del empleo en Estados Unidos sugiere que el mercado laboral está logrando un mejor equilibrio y sostienen que el banco central pronto podría tener que pensar en cuánto tiempo mantener las tasas de interés en niveles elevados.

“Esperaba que la economía se desacelerara de una manera bastante ordenada, y este número, 187.000, continúa con ese ritmo”, dijo el viernes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, en Wall Street Week de Bloomberg Television con David Westin, refiriéndose a la cifra de contratación de julio en un informe mensual de empleos publicado previamente el viernes.

“Estoy cómodo. No espero que esto termine en un corto período de tiempo”, agregó Bostic en referencia a la desaceleración, sugiriendo que no ve ninguna necesidad de aumentos de tasas adicionales.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en otra entrevista con Westin que los encargados de la política monetaria deberán ser pacientes durante el proceso de desinflación, y tiene la esperanza de que el banco central pueda reducir la inflación a su objetivo del 2% sin causar una recesión. Pronto tendrán que empezar a pensar en cuándo mantener sin cambios las tasas de interés y por cuánto tiempo, dijo.

“En lugar de discutir sobre la tasa máxima, sobre cuántos aumentos más de la tasa debe haber, lo que probablemente deberíamos comenzar a pensar es cuánto tiempo van a estar altas las tasas”, dijo Goolsbee.

“Si se mantiene en 5,25%, 5,5% o cinco y algo mientras la inflación baja, ese es un entorno restrictivo”, dijo. “Mantener las tasas sin variación es aumentar la restricción en ese sentido”.

Los dos banqueros de la Fed hablaron después de que un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. mostrara que el empleo aumentó a un ritmo sólido en julio, aunque significativamente más lento que previamente este año. Los miembros de la Fed han estado tratando de reducir la tasa de crecimiento económico por debajo de su tendencia a largo plazo en un intento por reducir la inflación.

Goolsbee no ha dicho si apoya o no más aumentos de tasas. La estimación mediana de las proyecciones trimestrales más recientes de los banqueros de la Fed, publicada en junio, mostraba dos aumentos de tasas más este año, y el primero de ellos se realizó el mes pasado. A la Fed le quedan tres reuniones de política monetaria en 2023.

Bostic dijo que la Fed va rumbo a su meta de inflación del 2%, y puede llegar allí manteniendo las tasas en el nivel actual durante un largo período.

“Hoy estamos en una postura restrictiva y, a medida que la inflación continúa cayendo, el grado en que es restrictiva en realidad aumenta a medida que se amplía la brecha entre la tasa de inflación y nuestra tasa de interés”, dijo. “Así que creo que eso pondrá suficientes restricciones en la economía para que continúe desacelerándose. Pero, de nuevo, no espero que esto sea en un lapso de dos o tres meses”.

“Mi perspectiva es que todavía estaremos en un territorio restrictivo hasta bien entrado 2024, y que esto tomará un tiempo”, dijo Bostic.

En su reunión del 25 y 26 de julio, la Fed elevó su tasa de fondos federales de referencia en un cuarto de punto porcentual a un rango de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años. El último incremento fue posterior a una pausa en el ciclo de ajuste en la reunión de junio.

Bostic y Goolsbee restaron importancia al hecho de que los aumentos salariales superaran las expectativas en el informe del viernes.

“No me sorprende que los salarios sigan siendo fuertes”, dijo Bostic. “Durante todo este período de alta inflación, los salarios de los trabajadores han estado a la zaga de la inflación durante bastante tiempo. Y entonces todavía estamos en ese período de recuperación, y espero que todavía veamos salarios sólidos”.

Goolsbee argumentó que los salarios siguen a la inflación, y no al revés.

“Cuando vemos lo que está sucediendo con los salarios hoy, es una especie de amalgama de un montón de cosas que ya ocurrieron”, explicó.

