UBS cerrará sistema de negociación aternativa de Credit Suisse

(Bloomberg) -- UBS Group AG cerrará la plataforma de negociación electrónica que heredó de Credit Suisse, como parte de sus esfuerzos por deshacerse de más activos de la desaparecida entidad rival que adquirió este año.

El banco planea cerrar Crossfinder, el sistema de negociación alternativa (ATS, por sus siglas en inglés), mientras que AES, el negocio afiliado de negociación algorítmica, dejará de enrutar órdenes al sistema, dijeron fuentes con conocimiento directo, que pidieron no ser identificadas porque se trata de un asunto privado. Estas empresas alguna vez estuvieron a la vanguardia de la negociación electrónica y la innovación en Wall Street.

El último día de operaciones de ATS de Crossfinder será el 31 de agosto, y AES dejará de enrutar órdenes a Crossfinder después de esa fecha, según las personas. Se indicó a los clientes que se pusieran en contacto con el personal de ATS de UBS Cash Equities para obtener asistencia con opciones alternativas.

Un representante de UBS declinó hacer comentarios.

El cierre de Crossfinder es la última de una serie de ventas o liquidaciones del banco suizo, que adquirió Credit Suisse en un acuerdo de rescate mediado por el Gobierno por 3.000 millones de francos (US$3.400 millones). UBS dijo que a fines de este mes dará a los inversionistas más detalles sobre el tamaño de la unidad no esencial que albergará los negocios y activos de los que se deshará.

En su mejor momento, Crossfinder de Credit Suisse fue uno de los mayores sistemas de negociación alternativa, pero los volúmenes han disminuido desde la quiebra de Archegos Capital Management, de Bill Hwang, y la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS. El volumen en Crossfinder ATS se desplomó un 70% en los cuatro meses hasta mayo después de la quiebra del banco, ya que las mesas de negociación eliminaron de sus tablas de enrutamiento el llamado dark pool, según señaló Bloomberg Intelligence el mes pasado.

Los dark pools son centros de negociación o bolsas privadas de valores donde los compradores y vendedores permanecen en el anonimato y sus órdenes se ocultan hasta que se ejecutan. Algunos inversionistas prefieren operar en estas plataformas para poder ocultar el precio que pretenden y evitar mover el mercado.

Negociación electrónica

Credit Suisse tuvo problemas para recuperarse de los cerca de US$5.500 millones en pérdidas vinculadas a Archegos, después de que el banco invirtiera dinero en su negocio de corretaje preferente en un intento por aumentar su participación en el mercado de renta variable. Lleva años invirtiendo en acciones y negociación electrónica.

Su sistema AES (Advanced Execution Services), desarrollado a principios de la década de 2000, ofrece un conjunto de estrategias de negociación algorítmica, herramientas y análisis para la negociación global de acciones, opciones, futuros y divisas, según su sitio web.

“AES ha demostrado ser una plataforma de negociación resistente durante la volatilidad extrema del mercado en la crisis financiera de 2008, el colapso repentino de 2010 y el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020”, se leía en un folleto de los recientes ganadores del “Banking Tech Awards 2022”.

Crossfinder fue uno de los principales ATS desde su inicio en 2005 y el tercero en importancia en junio de 2022, pero ahora apenas supera la media, con una participación de mercado del 1,9% en mayo, según escribió en julio Jackson Gutenplan, analista de Bloomberg Intelligence.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:UBS to Close Credit Suisse Dark Pool Crossfinder in Latest Cuts

