Nuevo algoritmo halla un asteroide 'potencialmente peligroso' de 200 metros

Un algoritmo diseñado para descubrir asteroides cercanos para el próximo estudio de 10 años del Observatorio Vera C. Rubin, ha identificado su primer objeto "potencialmente peligroso". El asteroide de aproximadamente 200 metros de largo, designado 2022 SF289, fue descubierto durante una prueba de manejo del algoritmo con la encuesta ATLAS en Hawái. Encontrar 2022 SF289, que no representa ningún riesgo para la Tierra en el futuro previsible, confirma que el algoritmo de próxima generación, conocido como HelioLinc3D, puede identificar asteroides cercanos a la Tierra con menos observaciones y más dispersas que las requeridas por los métodos actuales. "Al demostrar la efectividad en el mundo real del software que Rubin usará para buscar miles de asteroides potencialmente peligrosos aún desconocidos, el descubrimiento de 2022 SF289 nos hace a todos más seguros", dijo en un comunicado el científico Ari Heinze, el principal desarrollador de HelioLinc3D e investigador de la Universidad de Washington. Los científicos buscan asteroides potencialmente peligrosos (PHA)utilizando sistemas de telescopios especializados como el sondeo ATLAS, dirigido por un equipo del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Lo hacen tomando imágenes de partes del cielo al menos cuatro veces cada noche. Se hace un descubrimiento cuando notan un punto de luz que se mueve sin ambigüedades en línea recta sobre la serie de imágenes. Los científicos han descubierto alrededor de 2.350 utilizando este método, pero estiman que al menos muchos más esperan ser descubiertos. Desde su punto máximo en los Andes chilenos, el Observatorio Vera C. Rubin se unirá a la búsqueda de estos objetos a principios de 2025. Las observaciones de Rubin aumentarán drásticamente la tasa de descubrimiento. Rubin escaneará el cielo con una rapidez sin precedentes con su espejo de 8,4 metros y su enorme cámara de 3.200 megapíxeles, visitando puntos del cielo dos veces por noche en lugar de las cuatro veces que necesitan los telescopios actuales. Pero con esta nueva "cadencia" de observación, los investigadores necesitan un nuevo tipo de algoritmo de descubrimiento para detectar rocas espaciales de manera confiable. El equipo de software del sistema solar de Rubin en el Instituto DiRAC de la Universidad de Washington ha estado trabajando para desarrollar dichos códigos. Trabajando con el astrofísico senior del Smithsonian y profesor de la Universidad de Harvard, Matthew Holman, quien en 2018 fue pionero en una nueva clase de algoritmos de búsqueda de asteroides heliocéntricos, Heinze y Siegfried Eggl, un ex investigador de la Universidad de Washington que ahora es profesor asistente en la Universidad de Illinois en Urbana- Champaign, desarrolló HelioLinc3D: un código que podría encontrar asteroides en el conjunto de datos de Rubin. Con Rubin aún en construcción, Heinze y Eggl querían probar HelioLinc3D para ver si podía descubrir un nuevo asteroide en los datos existentes, uno con muy pocas observaciones para ser descubierto por los algoritmos convencionales de hoy. John Tonry y Larry Denneau, astrónomos líderes de ATLAS, ofrecieron sus datos para una prueba. El equipo de Rubin configuró HelioLinc3D para buscar a través de estos datos y el 18 de julio de 2023 detectó su primer PHA: 2022 SF289, fotografiado inicialmente por ATLAS el 19 de septiembre de 2022 a una distancia de 20 millones de kilómetros de la Tierra. En retrospectiva, ATLAS había observado 2022 SF289 tres veces en cuatro noches separadas, pero nunca las cuatro veces requeridas en una noche para ser identificado como un nuevo objeto cercano a la Tierra. Pero estas son solo las ocasiones en las que HelioLinc3D sobresale: combinó con éxito fragmentos de datos de las cuatro noches e hizo el descubrimiento. "Cualquier estudio tendrá dificultades para descubrir objetos como 2022 SF289 que están cerca de su límite de sensibilidad, pero HelioLinc3D muestra que es posible recuperar estos objetos débiles siempre que sean visibles durante varias noches", dijo Denneau. "Esto, en efecto, nos da un telescopio 'más grande y mejor'". Otras encuestas también se habían perdido 2022 SF289, porque pasaba frente a los ricos campos de estrellas de la Vía Láctea. Pero ahora sabiendo dónde buscar, las observaciones adicionales de Pan-STARRS y Catalina Sky Survey confirmaron rápidamente el descubrimiento.