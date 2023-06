Enciso aspira a anotar su primer gol con la selección de Paraguay frente a Nicaragua

Asunción, 16 jun. El delantero paraguayo del Brighton inglés, Julio Enciso, dijo este viernes que aspira a convertir su primer gol con la selección de Paraguay en el encuentro amistoso con Nicaragua, el domingo próximo.

"La verdad que me pongo muy ansioso, y espero mucho poder convertir mi primer gol con la selección", expresó Enciso en una conferencia de prensa.

El ariete, de 19 años, habló sobre la buena relación que tiene con sus compañeros en la selección y el apoyo que está recibiendo.

"Mis compañeros me muestran ese apoyo, me dicen que esté tranquilo, que juegue suelto, así que yo disfruto cuando vengo en la selección, porque bueno, recibo ese cariño", añadió.

Sobre su posición en el campo, el jugador dijo que solo le importa jugar y que se puede adaptar a las exigencias del seleccionador de la Albirroja, el argentino Guillermo Barros Schelotto.

"En Libertad jugaba de 9 y en Brighton me ponen por izquierda y a veces me ponen también de 9, así que no tengo problema en dónde me toque. Quiero jugar y quiero estar en el campo de juego, porque, bueno, disfruto jugar y más todavía con la selección y con nuestra gente", señaló.

Aseguró que el equipo dejará "todo" dentro del campo para que la gente vuelva a confiar en ellos en las eliminatorias al Mundial 2026, que arranca en septiembre.

Enciso, que esta temporada ha participado en 16 partidos con el Brighton. En la Albirroja ha jugado en diez ocasiones, incluida la Copa América de 2021 en la que los paraguayos llegaron hasta cuartos de final.

El partido entre Paraguay y Nicaragua jugará el domingo próximo a partir de las 10.30 horas (14.30 GMT) y tendrá acceso gratuito con motivo del Día del Padre, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). EFE

rp/hbr