El BCE subirá tipos dos veces más y podría seguir si la inflación alta persiste

BENGALURU (Reuters) - El Banco Central Europeo subirá sus tipos de interés en 25 puntos básicos en cada una de las dos próximas reuniones, según los economistas encuestados por Reuters, muchos de los cuales también dijeron que el mayor riesgo era que los tipos suban aún más en el futuro.

Varios dirigentes monetarios del BCE han reiterado que el banco central podría tener que subir los tipos de interés durante más tiempo de lo que se pensaba hasta que la inflación subyacente muestre signos significativos de ralentización.

Según los 62 economistas encuestados entre el 10 y el 15 de mayo, se prevé que el BCE, que en su reunión de mayo redujo la subida a 25 puntos básicos tras una serie de aumentos de 75 y 50 puntos básicos, vuelva a subir su tipo de depósito en un cuarto de punto porcentual el mes que viene, al 3,50%.

Aunque 20 de los encuestados pronosticaron que el BCE pondría fin a su ciclo de endurecimiento, la mayoría, 42, consideró que el tipo subiría al 3,75% en julio, y cinco de ellos estimaban que alcanzará el 4,00% en septiembre.

Las medianas indicaban que los tipos se mantendrían en el 3,75% al menos hasta el próximo mes de abril. Solo una de ellas apuntaba a un recorte de 25 puntos básicos este año.

"El mensaje de varios responsables del BCE... ha sido claramente de línea dura desde la reunión (del 4 de mayo), y su encuesta sobre las expectativas de los consumidores acaba de mostrar unas expectativas de inflación más altas", señaló Rubén Segura-Cayuela, economista para Europa de Bank of America.

"A menos que algo cambie radicalmente, solo podemos reiterar nuestra opinión de que —a pesar de las grietas que aparecen en las perspectivas— dos subidas más de 25 puntos básicos son el límite inferior", dijo.

Aunque el BCE comenzó su ciclo de subidas más tarde que otros grandes bancos centrales, ahora es uno de los pocos a los que les quedan más subidas por delante.

Por el contrario, la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos a principios de este mes y señaló una pausa en su ciclo de endurecimiento.

Sin embargo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que el BCE "no depende de la Fed" y que no hará una pausa, ya que los tipos aún no son "suficientemente restrictivos".

INFLACIÓN SUBYACENTE

Dado que la inflación sigue siendo muy superior al triple del objetivo del 2% fijado por el BCE, todos los encuestados menos uno afirmaron que el mayor riesgo era que el tipo de interés máximo sea más alto de lo que prevén.

No se estima que la presión general sobre los precios descienda al objetivo del 2% del BCE al menos hasta 2025. Se calcula que la inflación subyacente se sitúe en una media del 5,5%, el 5,0% y el 3,9% en el segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente, y en una media del 2,7% en 2024.

"Dada su importancia para las perspectivas de política monetaria del BCE, la trayectoria de la inflación subyacente es fundamental para las perspectivas económicas y financieras de la zona del euro", dijo Ken Wattret, de S&P Global Market Intelligence.

A corto plazo, mientras el BCE señala que tiene "más terreno que cubrir", el riesgo es al alza. El ciclo de subidas podría prolongarse hasta el tercer trimestre, dada la inflación subyacente todavía elevada, la tasa de desempleo en mínimos históricos y la resistencia del crecimiento".

La recesión parece lejana, con una probabilidad del 40% de que se produzca en un plazo de dos años, lo que da margen al BCE para subir los tipos y observar los efectos retardados de sus anteriores subidas.

Se prevé que la economía del bloque de los 20 crezca un 0,2% trimestral en el trimestre actual y los dos siguientes, con una media del 0,7% este año antes de repuntar al 1,0% el año que viene, con pocos cambios respecto al mes pasado.

(Reporte de Prerana Bhat; sondeo de Sarupya Ganguly; edición de Hari Kishan y Alison Williams; editado en español por Flora Gómez)