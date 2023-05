Monólogo sobre derecho de la mujer a pensar distinto abre festival internacional en Panamá

Ciudad de Panamá, 15 may. Un monólogo sobre el derecho de la mujer a pensar distinto, y la lucha para que esto se respete, abre este lunes el Festival Internacional de Artes Escénicas 2023 (FAE23) de la mano de la compañía Petra de Colombia y con la dirección del actor y dramaturgo colombiano Fabio Rubiano.

"Yo no estoy loca es una pieza que hicimos con Marcela Valencia. En un momento hablando, ella me dijo 'estoy cansada de que cada vez que yo exijo mis derechos, que doy una opinión contraria a lo que está dentro de las estructuras tradicionales de la sociedad ... la gente me dice esta vieja está loca'", explica Rubiano (1963) en una conversación con EFE.

El monólogo recorre varios escenarios y está en un 90 % basado en la realidad que viven esas mujeres que piensan y actúan fuera del molde.

"En la obra hay unos tiempos (de la protagonista) con su familia, otros tiempos con su pareja, otros tiempos en el presente, otros tiempos de su niñez, y todo se va concatenando en una historia donde siempre le han dicho 'estás loca'. Entonces, por eso la reacción a todo esto es: yo no estoy loca", precisa.

Rubiano está seguro de que "si un hombre tuviera esas mismas actitudes o tuviera esas mismas reacciones, no le dirían 'este tipo está loco'".

Es por ello que el director colombiano considera que esta obra es feminista, aunque la actriz que la protagoniza no lo ve así, como él mismo comenta a EFE.

"Marcela dice que no es una pieza feminista. Yo creo que sí. Hay una tendencia de género ahí muy fuerte y muy poderosa. La verdad, es de las mejores actuaciones que tiene Marcela, con momentos que son sorprendentes", asevera.

La reivindicación de la mujer y su rol en la sociedad es una de las temáticas centrales que desde este lunes y hasta el próximo sábado entran en escena en la 12 edición del Festival Internacional de Artes Escénicas con compañías de Colombia, México, España, Argentina y Brasil, además de panameñas.

A juicio de Rubiano, la realización del festival en Panamá "es una muestra de que las actividades culturales son las formas de bien que hay que apoyar".

"Siempre que nos encontramos, al organizador del FAE, Roberto (King) en los festivales, lo saludamos con mucho cariño, porque sabemos todo el esfuerzo que él hace para mantener este festival a flote. Estamos muy contentos", puntualizó.

Para Rubiano el teatro sobrevive a los tiempos, siendo un arte que mantiene su esencia a pesar de todo.

"Llevamos 7.000 años en temporada y con las mismas características, desde que se reunían alrededor del fuego para hablar, para discutir, para contar historia, para generar ficciones con el público que entra en el juego, ríe, llora, sufre y vive la historia", señaló.

El FAE pondrá este año en escena nuevamente, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

El Ateneo de la Ciudad del Saber y el teatro Anita Villalaz, en la capital, serán los escenarios que acogerán la franja internacional y parte de los trabajos nacionales.

Las obras panameñas se presentarán en su mayoría en el estudio multiuso del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), en los teatros Inida y Gladys Vidal. EFE

rao/gf/bdp

(foto) (video)