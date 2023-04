Boric revela su plan para el litio chileno con fuerte presencia del Estado

(Bloomberg) -- El Gobierno de Chile presentó su tan esperada política de desarrollo del litio mediante la cual el Estado se asociará con empresas en proyectos para explotar una mayor cantidad de las reservas más grandes del mundo del metal para baterías. Las acciones de los productores se desplomaron.

El presidente, Gabriel Boric, anunció el nuevo modelo el jueves por la noche en un discurso televisado y dijo que el Estado tendría una participación mayoritaria en las empresas conjuntas. Inicialmente, la cuprífera estatal Codelco actuará en representación del Gobierno en los nuevos contratos, antes de traspasar el rol a una empresa estatal dedicada al litio.

El Gobierno de tendencia izquierdista está buscando que el Estado tenga un papel más importante en la explotación de un metal que es fundamental para la transición hacia la energía limpia. Al mismo tiempo, las autoridades quieren atraer más capital privado, defender el medio ambiente y avanzar más en la cadena de valor.

“Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo”, dijo Boric. “Es la mejor chance que tenemos para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada”.

Esto es un gran desafío para la economía chilena, el mercado mundial del litio y las iniciativas hacia la transición para alejarse de los combustibles fósiles. La nación latinoamericana es el segundo mayor proveedor del ingrediente clave en las baterías de los vehículos eléctricos.

Menor participación de mercado

Chile ha estado perdiendo participación de mercado frente a países como Argentina, donde las reglas más favorables a los inversionistas han provocado un auge. La producción chilena actualmente está restringida a dos empresas: SQM y Albemarle Corp., y a un solo salar. Sus contratos, que el Gobierno ha dicho que se respetarán, expiran en 2030 y 2043, respectivamente.

Codelco estará a cargo de negociar con SQM y Albemarle una participación del Estado en sus operaciones en el salar de Atacama antes de que expiren sus licencias.

Las acciones SQM y Albemarle bajaron un 7% y un 4%, respectivamente, antes del inicio de la negociación regular en Nueva York el viernes.

El Gobierno planea crear el Instituto Tecnológico y de Investigación Público del Litio y Salares, y está promoviendo inversiones para proyectos de agregación de valor para aprovechar mejor el auge de los vehículos eléctricos en lugar de simplemente enviar material semiprocesado a las plantas chinas y coreanas. Esta semana, a la china BYD Co. se le otorgó acceso a precios preferenciales para fabricar carbonato de litio de grado de batería en una planta que entraría en operación a fines de 2025.

Debido al tratado de libre comercio con Estados Unidos, Chile se beneficiará del programa de estímulo verde del presidente Joe Biden. Aun así, China es el mayor socio comercial de Chile en base a las exportaciones de materias primas.

Debido a que el litio de Chile actualmente se produce en el desierto más árido del mundo, el Gobierno ha dicho que planea exigir que todos los proyectos nuevos empleen una técnica de producción que apenas se usa comercialmente en un intento por reducir la pérdida de agua.

Pasar del método actual de evaporación solar al de extracción directa de litio aceleraría la producción y evitaría vaporizar miles de millones de litros de agua salada. Sin embargo, la extracción directa se ha probado relativamente poco a gran escala e inicialmente puede significar menos producción y menores ganancias.

Los contratos otorgados a las empresas privadas al final del mandato del Gobierno anterior fueron rescindidos el año pasado en medio de una creciente nacionalización de los recursos y un impulso hacia introducir técnicas extractivas más ecológicas.

