Apple lidera caída de envíos de PC por disminución de demanda

(Bloomberg) -- Los envíos de computadoras personales de Apple Inc. se redujeron en un 40,5% en el primer trimestre, lo que marcó un comienzo de año difícil para los fabricantes de PC que aún se enfrentan a un exceso de inventario sin vender.

Los envíos de todos los fabricantes de PC combinados bajaron un 29% a 56,9 millones de unidades y cayeron por debajo de los niveles de principios de 2019, a medida que desaparece el aumento de la demanda impulsado por el trabajo remoto de la era de la pandemia, según el último informe de IDC. Entre los líderes del mercado, Lenovo Group Ltd. y Dell Technologies Inc. registraron caídas superiores al 30%, mientras que HP Inc. bajó un 24,2%. Ninguna marca importante se salvó de la desaceleración y Asustek Computer Inc. completó el top 5 con una caída del 30,3%.

Las acciones de Apple cayeron un 0,8% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York, mientras que las de Dell bajaron un 0,6%.

La ralentización del gasto de los consumidores durante el último año ha llevado a una disminución de dos dígitos en los envíos de teléfonos inteligentes y a un exceso acumulado entre los principales proveedores de chips de memoria del mundo. Samsung Electronics Co., que proporciona memorias para dispositivos portátiles, así como para computadoras de escritorio y portátiles, dijo la semana pasada que está recortando la producción de memorias después de reportar su menor ganancia desde la crisis financiera de 2009.

“Aunque el inventario de canales se ha agotado en los últimos meses, todavía está muy por encima del rango saludable de cuatro a seis semanas”, dijo Jitesh Ubrani, gerente de investigación de IDC. “Incluso con grandes descuentos, los canales y los fabricantes de PC pueden esperar que el inventario elevado persista hasta mediados de año y posiblemente hasta el tercer trimestre”.

Un lado positivo es que el enfriamiento de la demanda les está dando a los fabricantes el tiempo y el espacio “para hacer cambios a medida que muchas fábricas comienzan a explorar opciones de producción fuera de China”, dijo IDC en el informe. Apple está diversificando gradualmente la geografía de su base de fabricación a medida que las crecientes tensiones entre Washington y Pekín amenazan con interrumpir su cadena de suministro cuidadosamente orquestada.

De cara a 2024, los investigadores de IDC prevén un repunte potencial para los fabricantes de PC, impulsado por una combinación de la necesidad de reemplazo de hardware obsoletos y una economía global en mejora.

Nota Original:Apple Leads PC Shipment Plunge With 40% Drop as Demand Sags (1)

--Con la colaboración de Yuan Gao.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.