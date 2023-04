Quiebras bancarias aparecen en factores riesgo tras colapso SVB

(Bloomberg) -- Ahora hay que agregar las quiebras bancarias a la lista de alertas que las empresas presentan a los accionistas, junto con las crisis geopolíticas, el cambio climático, las turbulencias económicas y las demandas.

El colapso de varios prestamistas regionales en rápida sucesión desde principios del mes pasado incita a algunas empresas que cotizan en bolsa a agregar un lenguaje que identifique al sector bancario como un área potencial con consecuencias negativas para los “factores de riesgo” que incluyen en los registros regulatorios.

La gerencia debe enumerar ciertas situaciones que podrían tener un efecto adverso en el negocio y, por lo tanto, en el desempeño de las acciones de una empresa. Al menos nueve empresas han actualizado sus factores de riesgo —circunstancias que podrían hacer que invertir en sus acciones sea arriesgado o especulativo— para incluir una referencia a Silicon Valley Bank, que entró en suspensión de pagos de la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) el mes pasado.

“Recientemente, han surgido preocupaciones sobre la condición financiera de varias organizaciones bancarias en Estados Unidos, en particular aquellas con exposición a ciertos tipos de depositantes y grandes carteras de valores de inversión”, dijo la firma de banca de inversión Jefferies Financial Group Inc. en un reporte 10-Q el lunes. “Si bien no tenemos ninguna exposición a SVB o Signature Bank, mantenemos nuestros fondos en instituciones financieras, a menudo en saldos que superan los límites de seguro actuales de la FDIC”.

Signature Bank, con sede en Nueva York, fue absorbido por reguladores estatales y entregado a la FDIC solo dos días después de la quiebra de SVB a mediados de marzo. Los reguladores bancarios de EE.UU. dijeron en ese momento que todos los clientes, incluidos aquellos con depósitos superiores al límite de seguro de la FDIC de US$250.000, tendrían acceso a su dinero.

Si bien el lenguaje utilizado por Jefferies y otras firmas es nuevo, no implica que se haya sentido un efecto material, ni significa que definitivamente habrá un problema para la empresa en el futuro. La referencia se incluye para mostrar a los inversionistas que existe un problema que podría causar un impacto si las circunstancias empeoran.

Es probable que los términos bancarios aparezcan en más divulgaciones “porque nadie quiere quedar desprotegido si hay una recesión”, dijo en una entrevista Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell especializado en regulación financiera. “Pero, con el tiempo, espero que esto desaparezca o se convierta en un factor de riesgo más genérico, en lugar de estar específicamente vinculado a SVB o Signature”.

Los factores de riesgo se actualizan de forma rutinaria. El cambio climático apareció en las listas en los últimos años. Durante la pandemia, las empresas agregaron debates sobre el impacto material que el covid-19 podría tener en su negocio, incluida la liquidez, la producción y la competencia.

Otras empresas que hicieron referencia a Silicon Valley Bank y al sector bancario en sus factores de riesgo en las últimas semanas van desde procesadores de nómina hasta operadoras de centros de datos.

Nota Original:Bank Failures Start Appearing in Risk Factors After SVB Collapse

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.