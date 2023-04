Google y Amazon luchan por despedir trabajadores en Europa

(Bloomberg) -- Tras anunciar las mayores rondas de despidos de su historia, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están aprendiendo lo difícil que es reducir la plantilla en Europa.

En Estados Unidos, las empresas pueden anunciar recortes de empleo generalizados y despedir a cientos, si no miles, de trabajadores en cuestión de meses, y muchas lo han hecho. Mientras tanto, en Europa, los despidos masivos entre las empresas tecnológicas se han estancado debido a las protecciones laborales que hacen prácticamente imposible despedir a personas en algunos países sin consultar previamente a los grupos de interés de los empleados.

Esto ha dejado a miles de trabajadores tecnológicos en el limbo, sin saber si se verán afectados por negociaciones que pueden prolongarse indefinidamente.

En Francia, Alphabet Inc., la matriz de Google, está actualmente en conversaciones para reducir su plantilla mediante salidas voluntarias, ofreciendo indemnizaciones que espera sean lo suficientemente generosas como para conseguir que los trabajadores se vayan, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Amazon, por su parte, ha tratado de conseguir que algunos altos directivos renuncien ofreciéndoles hasta un año de sueldo y ha otorgado permisos a los empleados que se van para que sus acciones puedan ser adquiridas y pagadas como bonificaciones, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Tanto en Francia como en Alemania, donde la legislación laboral es una de las más estrictas de la UE, Google negocia actualmente con los comités de empresa, grupos específicos de la empresa cuyos representantes electos negocian con la dirección las cuestiones laborales, según una persona familiarizada con el asunto. Por ley, las empresas están obligadas a negociar con estos comités antes de llevar a cabo despidos, un proceso a veces largo que incluye recopilación de información, negociaciones y la posibilidad de apelar.

Según la fuente, debido a estos requisitos, las oficinas de Google en Alemania y Francia serán unas de las últimas en verse afectadas por los recortes, si es que se producen.

Al ser contactada para hacer comentarios, en Google reconocieron las negociaciones y agregaron que no planean realizar despidos en Rumania, Grecia o Austria.

“Hemos estado trabajando cuidadosa e individualmente en cada país en el que se están realizando reducciones para cumplir plenamente los requisitos legales locales, que varían según el lugar, son complejos y llevan tiempo”, dijo un portavoz de Google en respuesta a preguntas de Bloomberg.

En París, donde Google tiene unos 1.600 empleados, un comité de empresa está negociando con la compañía cuántos empleados, y de qué tipo, se incluirán en un plan de renuncias colectivas voluntarias. Personas familiarizadas con el proceso afirman que aún podrían pasar semanas hasta que se llegue a una resolución y que, mientras tanto, las cosas seguirán como siempre. Según un empleado que pidió el anonimato, la dirección dejó claro que no se forzaría la salida de nadie.

En cambio, en el Reino Unido, donde las protecciones laborales no son tan estrictas, se calcula que 500 de los 8.000 empleados de Google tendrán que retirarse, según el representante de Unite the Union, Matthew Waley, lo que supone una tasa de despidos del 6%, acorde con el objetivo global de la empresa. Las conversaciones con el comité de empresa darán lugar a indemnizaciones confidenciales, pero el número de salidas no está sujeto a negociación. “Intentan cumplir el mínimo legal”, dijo Waley, refiriéndose al proceso de negociación en curso.

Lo mismo ocurre en Dublín, donde los sindicatos afirman que Google tiene previsto despedir a 240 empleados, y en Zúrich, donde los sindicatos prevén que el número de despidos rondará los 200.

Los empleados crearon recientemente un comité de empresa de Google para todos los países de la UE, incluidos el Reino Unido y Suiza. Se espera que esté operativo en unos seis meses, y será una poderosa voz colectiva en futuras consultas. Según Waley, esto representa “un gran cambio”, ya que la empresa tendrá que avisar a los empleados con mucha más anticipación sobre las reorganizaciones. Este Comité de Empresa Europeo estará compuesto por representantes que sean empleados de Google y ejercerán sus funciones durante un período de cuatro años. Los miembros del Consejo servirán de enlace con la dirección de Google y tendrán su sede en Dublín, según indican los documentos.

Aunque las diferencias de trato no han creado fricciones entre los empleados de Google repartidos por todo el mundo, “la gente se ha dado cuenta de que las cosas son distintas en Estados Unidos que en Francia y Alemania”, afirma Parul Koul, presidente ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Alphabet e ingeniero de software de Google con sede en Nueva York.

“Es inspirador para la gente en EE.UU. ver que las cosas son diferentes en otros lugares; es un modelo por el que la gente puede luchar”, agregaron.

Amazon, Alphabet y Meta emplean a más de 170.000 trabajadores tecnológicos a tiempo completo en el continente y en el Reino Unido, y los sueldos de los ingenieros de software suelen ser la mitad que los de sus homólogos estadounidenses.

En Amazon Francia, que cuenta con unos 1.500 empleados de oficina en París, a algunos altos directivos con entre 5 y 8 años de experiencia se les ofreció hasta un año de sueldo por retirarse, según una persona familiarizada con el asunto. La persona dijo que a los empleados que se iban se les permitió permanecer en la llamada “licencia de jardinería” hasta mayo, cuando las acciones de Amazon se consolidan y se pagan como bonificaciones.

En años anteriores, a los empleados se les ofrecía menos de un mes de indemnización por año trabajado, dijo una de las personas.

En la rama alemana de Amazon, una persona familiarizada con el tema dijo que la empresa ha empezado a despedir a personas que aún están en período de prueba y a ofrecer propuestas de renuncias voluntarias.

En Luxemburgo, según una persona con conocimiento del asunto, se ha ofrecido a los empleados que se retiran de Amazon un mes de salario por año de servicio, con un pago adicional determinado por las leyes nacionales. Las ofertas de despido comenzaron a mediados del mes pasado, añadió la fuente, y las personas se irán el 1 de abril o el 1 de junio, dependiendo de si optaron por una ventana de dos meses para buscar trabajo internamente.

Un portavoz de Amazon declinó hacer comentarios sobre casos concretos. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo en enero que la empresa se comunicaría con los empleados afectados o, en su caso, con los órganos de representación de los trabajadores.

