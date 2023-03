Pirates 6, Rays 2

Tampa Bay Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 30 2 3 2 Totals 28 6 7 6 Jo.Lowe rf 2 0 0 0 Ji-.Bae 2b 2 1 1 1 T.Pters rf 2 0 0 0 C.Young cf 1 0 0 0 Bthncrt c 2 0 0 0 Rynolds cf 2 0 0 0 Bl.Hunt c 2 0 0 0 Gnzales ss 1 0 1 0 L.Raley 1b 2 1 1 1 Swinski lf 2 0 0 1 Collins 1b 2 0 0 0 Plwecki c 1 0 0 0 Mnzardo dh 2 0 0 0 Ji.Choi dh 2 1 1 2 Drscoll dh 2 1 1 1 J.Delay dh 1 0 0 0 Clbrson 3b 2 0 0 0 Con.Joe 1b 3 0 1 0 Shenton 3b 1 0 0 0 D.Maggi 3b 1 0 0 0 V.Brjan ss 2 0 0 0 SmtNjgb rf 3 1 1 1 K.Msner cf 3 0 1 0 Alvarez 2b 1 0 0 0 R.Simon 2b 3 0 0 0 R.Cstro ss 3 0 1 0 Jo.Qsar lf 3 0 0 0 M.Mrtin 1b 1 1 1 1 Hineman c 1 1 0 0 Gnzalez lf 1 0 0 0 C.Owngs 3b 2 1 0 0

Tampa Bay 000 100 100 - 2 Pittsburgh 221 000 01(x) - 6

E_Heineman (1). DP_Tampa Bay 2, Pittsburgh 0. LOB_Tampa Bay 2, Pittsburgh 5. 2B_Bae (1). HR_Raley (4), Driscoll (1), Choi (1), Smith-Njigba (2), Martin (1). SB_Brujan (3), Bae (2), Gonzales (1). SF_Suwinski.

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Patino L, 1-1 1 2-3 5 5 5 1 3 Strong 2-3 0 0 0 0 0 Kelley 2-3 0 0 0 0 0 Chirinos 3 1-3 1 0 0 1 4 Crick 2-3 0 0 0 0 1 Faucher 1 1 1 1 0 1

Pittsburgh Bido W, 1-1 2 0 0 0 1 4 De Jong 1 0 0 0 0 2 Perdomo 1 1 1 1 0 3 Moreta 1 1 0 0 0 2 Zamora 1 0 0 0 0 1 De Los Santos 1 1 1 1 0 2 Bolton S, 2-2 2 0 0 0 0 2

HBP_by_Patino (Bae, Heineman, Reynolds), Kelley (Heineman).

Umpires_Home, Emil Jimenez; First, Paul Emmel; Second, Chris Segal; Third, Jeremie Rehak;.

T_2:21. A_6874