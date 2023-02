Rangers 6, Rockies 4

Colorado Texas ab r h bi ab r h bi Totals 31 4 7 4 Totals 33 6 13 6 Blckmon dh 2 1 1 1 M.Smien 2b 3 1 3 0 MacIver c 0 0 0 0 L.Acuna ss 2 0 0 0 Rodgers 2b 1 0 0 0 C.Sager ss 3 0 0 0 C.Tcker 2b 2 1 1 1 Hrnndez rf 1 0 0 0 B.Doyle cf 1 0 0 0 Na.Lowe 1b 0 0 0 1 Montero 3b 3 0 0 0 Mathias 1b 1 0 1 0 Lavigne 1b 1 0 1 0 A.Grcia rf 1 1 0 0 M.Tglia rf 2 0 0 0 E.Duran lf 2 0 0 0 C.Mntes 2b 1 0 0 0 Jo.Heim c 3 0 2 0 Buchard lf 2 1 1 0 Sa.Leon c 1 0 0 0 Brnabel 3b 1 0 0 0 Grssman lf 2 0 1 1 N.Jones 1b 3 0 1 0 J.Fscue 2b 2 1 0 0 Crreras ss 1 0 0 0 Jo.Jung 3b 2 0 0 0 E.Tovar ss 3 1 2 2 Ornelas 3b 2 0 2 1 J.Hnnah rf 1 0 0 0 Taveras cf 2 1 1 0 Za.Veen lf 3 0 0 0 E.Crter cf 2 0 1 0 Jo.Beck lf 1 0 0 0 Frazier dh 2 1 1 2 B.Srven c 3 0 0 0 B.Mller dh 2 1 1 1

Colorado 012 100 000 - 4 Texas 220 001 010 - 6

E_Bernabel 2 (2). LOB_Colorado 4, Texas 7. 2B_Semien (1). HR_Blackmon (1), Tucker (1), Tovar (1), Frazier (1), Miller (1). CS_Bouchard (1), Ornelas (1), Carter (1). SF_Lowe.

IP H R ER BB SO

Colorado Gomber 2-3 5 4 4 1 0 Kauffmann L, 0-1 2 4 1 1 0 2 Abad 1 1 1 0 0 1 Lawrence 1 1 0 0 0 1 Mears 1 0 0 0 1 1

Texas Bradford 2 3 1 1 0 1 Kennedy 1 2 2 2 1 2 Barlow BS, 0-1 1 1 1 1 0 1 Moronta 1 0 0 0 1 1 Leiter W, 1-0 1 0 0 0 0 1 Jacobsen H, 1 1 0 0 0 1 0 Rocker H, 1 1 1 0 0 0 0 Cody S, 1-1 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Leiter (Bouchard).

Balk_Abad.

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Mike Muchlinski; Second, Matthew Brown; Third, Chris Marco; .

T_. A_3422