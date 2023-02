China Southern explora oferta por US$3.000M en activos Enel Perú

(Bloomberg) -- China Southern Power Grid Co. está considerando una oferta vinculante por las operaciones de distribución de Enel SpA en Perú, según personas familiarizadas con el tema, en lo que podría ser uno de los acuerdos transfronterizos más grandes de un comprador chino este año.

La empresa eléctrica estatal con sede Cantón está trabajando con un asesor financiero después de participar en una segunda ronda de licitación y realizar la debida diligencia, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Los activos de distribución peruanos de Enel, que podrían estar valorados en unos US$3.000 millones, han atraído el interés de otras empresas de la industria, así como de fondos de infraestructura, dijeron las personas.

Por separado, los activos de generación podrían obtener una valoración de alrededor de US$2.500 millones en una adquisición, dijeron las personas, y agregaron que China Southern no presentó ofertas para ese negocio.

La mayor empresa de servicios públicos de Italia dijo en noviembre que planeaba vender activos por un valor de hasta €21.000 millones para reducir su acumulación récord de deuda mediante la salida de mercados de Sudamérica y Europa.

Las consideraciones están en curso y no hay certeza de que China Southern Power proceda con una oferta, dijeron las personas. Los representantes de China Southern Power y Enel declinaron realizar comentarios.

Las operaciones de generación y distribución de Enel en Perú cuentan con más de 1,5 millones de clientes, según datos del sitio web de la empresa. Enel Distribución Perú provee energía eléctrica a la zona norte de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Distribuyó 8.441 gigavatios hora en 2021, según un comunicado de prensa.

La adquisición de los activos de distribución de Enel en Perú ayudaría a impulsar la presencia de China Southern Power en América Latina luego de su compra de una participación del 28% en la eléctrica chilena Transelec SA de Brookfield Infrastructure Partners por alrededor de US$1.300 millones en 2018.

El ritmo de las compras de China en el extranjero ha disminuido en los últimos años después de las implosiones de alto perfil de los compradores en serie HNA Group Co. y Anbang Insurance Group Co., y también debido a que Gobiernos como el de la Unión Europea e India hicieron más estrictas las reglas respecto de las ofertas recibidas durante la pandemia de covid. El volumen de tales transacciones cayó a unos US$13.500 millones el año pasado, el nivel más bajo desde 2007, según datos recopilados por Bloomberg.

En los últimos años, América Latina se ha convertido en una región clave para las empresas chinas que buscan expandirse en el extranjero en medio de un mayor escrutinio en Europa y Estados Unidos.

