Criptomonedas siguen a la baja por revisión regulatoria

(Bloomberg) -- La mayoría de las criptomonedas estaban a la baja. El token nativo de la bolsa cripto Binance registró el mayor descenso desde el colapso del mercado en noviembre, a medida que se intensifica la represión regulatoria en el sector de los activos digitales.

Binance Coin cedió hasta un 11%, borrando una parte de sus avances registrados durante una recuperación más amplia del mercado en enero. Cayó alrededor de un 18% el 9 de noviembre, cuando Binance se retiró de las conversaciones para comprar al rival FTX. Cardano, Solana, Polygon y otras altcóins estaban a la baja. Bitcóin registró poca variación.

El Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York dijo el lunes que había solicitado a Paxos Trust Co. que dejara de emitir nuevos tokens de la tercera criptomoneda estable más grande, una de la marca Binance conocida como BUSD que tiene aproximadamente US$16.000 millones en circulación. BUSD cayó por debajo de la relación 1-1 frente al dólar que pretende mantener.

“Binance continuará apoyando al BUSD en el futuro previsible”, dijo Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, en un hilo de Twitter. “Prevemos que los usuarios migren a otras criptomonedas estables con el tiempo. Y haremos los ajustes del producto que sean necesarios”.

Desde entonces, los mercados cripto se han mantenido estables en su mayoría después de una caída inicial, mientras los inversionistas lidiaban con las implicaciones del desarrollo. La medida del organismo de control financiero de Nueva York se da tras una caída de meses en los precios de los activos digitales que llevó al colapso de varias empresas y proyectos de alto perfil. La semana pasada, el intercambio cripto Kraken dijo que eliminará los llamados servicios de staking en Estados Unidos y pagará US$30 millones para resolver solicitudes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. de que el staking violó las reglas.

Tanto Binance como Kraken registraron salidas de fondos de los usuarios, dadas las preocupaciones regulatorias sobre las dos plataformas. La salida neta, la diferencia entre el valor de las criptomonedas que entran y salen del intercambio, fue de alrededor de US$859,5 millones en Binance. Para Kraken es de alrededor de US$127,7 millones.

