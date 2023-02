Ford regresa a la F1 en medio de un aumento de la popularidad

(Bloomberg) -- Ford Motor Co. volverá a la cúspide del automovilismo con su regreso a la Fórmula 1 más de dos décadas después de abandonarla.

El fabricante de automóviles regresará a la F1 con Red Bull en 2026, cuando la nueva normativa obligue a los equipos a aumentar la potencia eléctrica hasta en un 50% y a utilizar etanol totalmente sostenible como combustible. Audi también planea incorporarse y, aunque las conversaciones de Porsche con Red Bull fracasaron hace poco, sigue buscando una forma de entrar en la serie de carreras.

Ford tiene una exitosa historia en la F1, con 10 campeonatos de constructores y 13 de pilotos durante una década y media que terminó a principios de los ochenta. El director ejecutivo, Jim Farley, es un viejo aficionado a las carreras y compitió en su primera carrera profesional el mes pasado en el Daytona International Speedway de Florida.

“Soy más relevante para nuestros diseñadores e ingenieros. No soy un CEO desconectado”, declaró Farley a la revista Road & Track. “Me mantiene fresco estar rodeado de gente del mundo del automóvil. No estoy en un club de campo jugando al golf. Estoy con mi gente. Los usuarios más intensos”.

La popularidad de la F1 se ha disparado desde que Liberty Media Corp., del multimillonario John Malone, adquirió la franquicia en un acuerdo de US$4.400 millones en 2017. El deporte, antaño recargado y centrado en Europa, ha cultivado una nueva generación de aficionados con un servicio de streaming directo al consumidor y la popular serie de Netflix “Drive to Survive”. La temporada 2022 promedió 1,21 millones de espectadores por carrera, un 28% más que el récord establecido el año anterior, según ESPN.

Bloomberg informó el mes pasado que el fondo soberano de Arabia Saudita consideró un intento de agregar la F1 a su creciente cartera de inversiones deportivas con una valoración de más de US$20.000 millones, aunque el posible acuerdo fracasó en las primeras etapas porque Liberty Media no estaba interesada en vender.

Red Bull y Ford anunciaron el viernes que se asociarán en el desarrollo de unidades de potencia híbridas de nueva generación que los equipos Oracle Red Bull Racing y Scuderia AlphaTauri utilizarán desde 2026 hasta al menos 2030. El fabricante de automóviles aportará su experiencia en áreas como las celdas de baterías, los motores eléctricos, el software de control de la unidad de potencia y la analítica.

General Motors Co., rival de Ford, también intenta entrar en la F1 asociándose con Michael Andretti, hijo del legendario piloto Mario Andretti. El organismo rector del deporte abrió el miércoles un proceso de solicitud para posibles equipos, semanas después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijera que acogía con satisfacción la noticia de la alianza de Andretti con Cadillac, de GM, y que estaba deseando que se produjeran más conversaciones.

Ford y la F1 han programado una reunión informativa a las 9:45 a.m., hora de Nueva York, en la página web de la división Ford Performance para compartir más detalles sobre el regreso del fabricante de automóviles.

Nota Original:Ford Returns to F1 as Racing Series Sees Surge in Popularity (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.