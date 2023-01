El Bayern hace oficial la incorporación de Joao Cancelo

Berlín, 31 ene. El Bayern Múnich hizo este martes oficial la incorporación del lateral portugués João Cancelo, que llega cedido del Manchester City hasta final de temporada y con una opción de compra.

"Estamos muy contentos de que João Cancelo juegue en el FC Bayern con efecto inmediato. Ahora lo tenemos cedido y en verano tendremos la oportunidad de ficharlo definitivamente", dijo el director deportivo Hasan Salihamidzic en la conferencia de prensa de presentación.

"João es uno de los jugadores en los que llevamos tiempo pensando porque apreciamos mucho sus cualidades. Con su estilo de juego ofensivo y su dinamismo, encaja perfectamente en nuestro sistema, y con su mentalidad y experiencia", agregó.

Cancelo, por su parte, definió al Bayern como uno de los mejores equipos del mundo por su hambre de títulos y aseguró que él también tiene "hambre de éxito".

"Sé que este club, este equipo vive para los títulos y gana títulos todos los años. También me mueve el hambre de éxito: daré lo mejor de mí por el FC Bayern", dijo.

Cancelo es la tercera incorporación del Bayern en el mercado de invierno después del meta Yann Sommer y del lateral Daley Blind.

Los tres fichajes sirven para cubrir las bajas de larga duración, por lesión o enfermedad de Manuel Neuer, Lucas Hernández y Noussair Mazraoui.

Cancelo, por su parte, ha explicado su decisión de dejar el City porque en las últimas semanas ha tenido pocos minutos.

"Mi decisión tuvo que ver con que en las últimas semanas tuve pocos minutos de juego. Se especuló que mi relación con Pep Guardiola no era buena pero el tema era solo que quería jugar", explicó.

Según Salidhamidzic en otras ocasiones el Bayern ya había intentado, sin éxito, conseguir los servicios de Cancelo."Esta vez ha funcionado", dijo.

En Múnich, Cancelo se reencuentra con Leroy Sané que fue compañero suyo en el City.

Sin embargo, Cancelo dijo que no tuvo que hablar con Sané para saber que el Bayern era un gran club en el que quería jugar.

"No tenía que hablar con Leroy Sané. Yo ya sabía que el Bayern era un gran club y que me gustaría jugar aquí. Me alegro de estar aquí y poder mostrar mis condiciones", aseguró.

La opción de compra ha sido estimada por medios de comunicación en 70 millones de euros.EFE

rz/ea