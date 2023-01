Dow planea 2.000 recortes tras aumento costo energía en Europa

(Bloomberg) -- Dow Inc. planea eliminar cerca de 2.000 puestos de trabajo, a medida que el fabricante de productos químicos busca un ahorro de US$1.000 millones y enfrenta un aumento en los costos de energía tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La compañía anunció que cerrará ciertas operaciones, “particularmente en Europa”, en respuesta a dichos desafíos. Dow también estará reduciendo las compras de materias primas y buscará reducir los costos de logística y servicios públicos, según un comunicado enviado el jueves.

El fabricante de plásticos, productos químicos y agrícolas citó desafíos macroeconómicos, así como mayores costos de energía. La compañía dijo que asumirá un costo de entre US$550 millones y US$725 millones en el primer trimestre relacionado con estas medidas, luego de que las ventas netas cayeron un 17% en el cuarto trimestre.

La compañía estadounidense se une a sus rivales europeos en la búsqueda de ahorros en respuesta al aumento de los costos de la energía. El año pasado, la alemana BASF SE comenzó una campaña de reducción de costos y dijo que ajustaría su red de producción europea después de que las instalaciones en ese continente comenzaron a perder dinero.

Aunque la crisis energética se ha ido aliviando en los últimos meses, la industria química está siendo duramente golpeada y la producción está cayendo a su ritmo más rápido desde la crisis financiera.

Caídas de producción

La producción química de Alemania cayó un 10% este año y seguirá languideciendo en 2023, a medida que el aumento de los precios del gas pesa sobre las industrias del país, según una asociación de productores.

La reducción de Dow también se suma a una ola creciente de recortes de empleos corporativos que comenzó con empresas de tecnología y se ha extendido a otros sectores.

El fabricante de software SAP SE anunció este jueves sus planes de recortar 3.000 empleos este año, un día después de que International Business Machines Corp. anunciara otros 3.900 recortes.

A fines de 2021, Dow dijo que tenía alrededor de 35,700 empleados de tiempo completo.

La sede europea de la compañía se encuentra en Horgen, Suiza, y cuenta con 37 plantas de fabricación en 15 países de la región de Europa, Medio Oriente y África, según su sitio web. la compañía no identificó sitios específicos donde se realizarán los recortes.

