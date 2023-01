Católicos alemanes rechazan limites a camino sinodal fijados por El Vaticano

Berlín, 24 ene. La presidenta del Consejo Central de los Católicos Alemanes (ZdK), Irme Stetter-Karp, rechazó los límites al llamado "camino sinodal" fijados en una carta de la secretaría de Estado vaticana el presidente de la Conferencia Episcopal germana, Georg Bätzing.

En la carta, aprobada por el papa Francisco, los cardenales Pietro Parolin, Ladaria Ferrer y Marc Oullet, se señala que "ni el camino sinodal ni un órgano creado por él ni la Conferencia Episcopal tienen la competencia para crear un Consejo Sinodal ni a nivel nacional ni a nivel de diócesis ni a nivel de parroquia.

El Consejo Sinodal está planeado como un órgano que permita darle una continuidad al denominado camino sinodal y al diálogo entre los laicos y la jerarquía.

"Lo lamento mucho porque es una señal más del escaso valor que se le da a la participación de los laicos y laicas en la iglesia", dijo Stetter-Karp al portal Katholisch.

El camino sinodal es un proceso abierto por la iglesia alemana para buscar reformas con la participación activa de los laicos tras el escándalo de los abusos sexuales.

Stetter-Karp también rechaza la preocupación expresada en esa carta de que el camino sinodal pueda socavar la autoridad de los obispos y remite a una declaración del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing.

"Quiero decir con claridad que apoyo que el cardenal Georg Bätzing rechaza las acusaciones que se formulan porque no son acertadas. Estamos convencidos de que el cargo de obispo se fortalecería con la creación del consejo que planeamos y que no se debilitaría", dijo.

"También estoy aliviada de que la mayoría de los obispos sigan defendiendo el camino sinodal", agregó.

Bätzing, en un comunicado emitido tras analizar la carta vaticana, señaló que lejos de ver el camino sinodal como algo que puede debilitar la autoridad de los obispos lo ve como algo que la fortalece y que éste no tiene que ver con cuestiones dogmáticas.

"La carta de Roma llevará a que en Alemania nos ocupemos más y más intensamente de cuestiones de la cultura sinodal. Considero que un Consejo Sinodal es útil en ese marco y que puede crearse dentro del marco del derecho canónigo vigente", dijo.

En sus declaraciones a "Katolisch" Stetter-Karp rechaza que la carta de Roma signifique el fin del camino sinodal en la medida en que es un espaldarazo a los cinco obispos que quieren formar parte del consejo sinodal.

"No, no lo veo así. Los cinco obispos de Colonia, Passau, Augsburgo, Ratisbona y Eichtstätt no quieren participar en el Consejo Sinodal. Lo lamento pero naturalmente tienen libertad de hacerlo, el derecho canónico les da esa posibilidad", señaló.

"Pero está claro que la Iglesia católica en Alemania necesita un futuro que parta de una renovación tras el escándalo de los abusos. Por eso necesitamos reformas estructurales y caminos para una división de poderes", dijo.

Interrogada acerca de si creía que el hecho de que el papa haya autorizado la carta implica que no tiene una actitud positiva frente al camino sinodal Stetter-Karp dijo que le gustaría que el propio Francisco dijera algo al respecto.

"Con frecuencia hay situaciones en las que vemos motivo para creer que en el fondo apoya nuestro camino y que quiere una iglesia sinodal, como por ejemplo con sus recientes declaraciones sobre homosexualidad", dijo.

"De otro lado es naturalmente irritante que haya aprobado una carta así", agregó.EFE

