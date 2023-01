La universidad San Marcos se convierte en albergue de manifestantes en Lima

Lima, 18 ene. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la más antigua del continente, se convirtió desde la madrugada de este miércoles en el albergue de los manifestantes antigubernamentales que llegan a la capital desde diversos departamentos del país para la marcha convocada este jueves en Lima.

Un grupo de estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) tomó el campus de la universidad para "apoyar a los pueblos del interior del país" y brindar a los manifestantes "un lugar donde pernoctar", según anunciaron en una carta publicada en redes en la que solicitan una "mesa de diálogo" con la rectora.

En este sentido, el Consejo universitario anunció en un comunicado este miércoles que una comisión integrada por decanos del centro y una representante estudiantil, acompañados por la Defensoría del Pueblo, establecerán "un diálogo con los manifestantes que se encuentran al interior de la Ciudad Universitaria".

En cuanto a la toma de la UNMSM, una alumna de Derecho explicó a EFE que "no es una toma total de la universidad" e indicó que el acceso por las distintas puertas "es libre", pese a que el acceso al interior de la instalación para los medios de comunicación está bloqueado, como se pudo constatar.

"Se está dando la apertura como alojamiento y punto de acopio. Es decir, la recepción de las donaciones del pueblo peruano en solidaridad a las luchas, que se han prendido en nuestro país", dijo la universitaria que evitó ser identificada, en vista a que la rectora, Jerí Ramón, ha anunciado sanciones para los estudiantes que permitieron el ingreso de los manifestantes al campus.

A lo largo de la madrugada, varios autobuses de doble piso ingresaron en el centro de estudios con la ayuda de un grupo de estudiantes, quienes hoy solicitaron víveres a los vecinos de Lima para poder atender a las personas que allí van a pasar la noche.

"La sangre derramada jamás será olvidada" dicen, en referencia a las 50 personas muertas desde el inicio de las protestas el pasado 9 de diciembre, algunas de las pancartas que cierran el paso en las puertas de la universidad, donde un grupo estudiantil controla el acceso a las instalaciones.

AUTORIDAD UNIVERSITARIA PIDE DESALOJO

La rectora Ramón solicitó en una entrevista con el Canal N que la sede de la universidad sea desocupada por el "grupito de alumnos", el cual cifra en menos 30, y el resto de manifestantes.

"Es un grupito de alumnos que no llegan ni a treinta, los demás son personas camufladas. San Marcos siempre ha sido política, eso no se critica, sino la forma. No se puede permitir el uso y abuso de esa libertad", aseguró la rectora.

Con ese objetivo, Ramón solicitó apoyo a la Policía Nacional de Perú (PNP) para desalojar a los manifestantes que ingresaron al centro universitario y, en el comunicado emitido posteriormente, señaló que un equipo de la Oficina de Seguridad y Vigilancia se encargará asegurar los bienes de la universidad.

"Hago un llamado a la Policía para que tomen todas las medidas pertinentes, que no dañen el patrimonio de la universidad, los bienes. Tenemos que salvaguardar lo que tanto nos cuesta en la universidad pública", dijo la rectora de San Marcos.

Horas antes, la FUSM solicitó en su comunicado que mediante el diálogo con las autoridades universitarias se busque una salida pacífica que asegure la salud y la integridad física de los estudiantes.

"No queremos más represión, no más heridos, no más muertos", concluyen en el comunicado donde rechazan la intervención policial en el campus de la Decana de América.