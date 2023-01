De la Fuente: "Gavi tiene una capacidad de liderazgo que demanda con actitud"

Redacción deportes, 15 ene. Luis de la Fuente, seleccionador español, se rindió a Pablo Martín Páez 'Gavi', autor del primer tanto de la final de la Supercopa de España y asistente del segundo en el clásico del fútbol español, y resaltó que "tiene una capacidad de liderazgo que demanda con actitud".

"Gavi está haciendo un gran partido como otros compañeros que están rindiendo a un alto nivel, pero especialmente él, no solo por el gol y la asistencia, por lo que está aportando a su equipo tanto en ataque como en defensa. Es un jugador que aporta un alto rendimiento", afirmó en Movistar.

"No he tenido la suerte todavía de estar con él, pasó de la sub'17 y sub'18 a la absoluta. Ahora tendré el privilegio de poder entrenarle", añadió dando por segura su presencia en su primera convocatoria como seleccionador de la absoluta.

Admitió De la Fuente que aún no tiene nombres en su lista y que está en un momento de análisis de muchos candidatos. "Es prematuro, es pronto, estamos viendo de manera general el rendimiento de jugadores que estamos siguiendo. No tengo un dibujo claro de jugadores, sí en lo táctico".

"Hay una buena base, una gran selección con la que empezar a construir con otros conceptos y otra forma de ver el fútbol, la mía personal pero lo importante es el liderazgo del equipo y el talento individual. Tiene que estar a servicio del equipo y con esa premia construiremos un gran bloque. Necesitamos jugadores con personalidad pero estamos viendo un jugador de 18 años con una capacidad de liderazgo que demanda con su propia actitud".

Preguntado por la continuidad en la selección de Eric García, que no está teniendo minutos en el Barcelona, De la Fuente dejó buenas palabras hacia el central. "Evidentemente el que no tenga muchas participaciones en sus clubes es incómodo pero le conozco perfectamente, es solvente, seguro y rinde bien cuando se le demanda. No me preocupa mucho, me gustaría que tuviese más minutos hasta la próxima convocatoria pero es un jugador interesante para nosotros". EFE.

