Dólar muestra un sólido comienzo de 2023 tras meses de caídas

(Bloomberg) -- El dólar registraba avances frente a casi todos sus principales pares en la mañana de la primera jornada bursátil de 2023 después de una pausa por las celebraciones de fin de año.

Solo el yen japonés mostraba un desempeño más sólido que el dólar entre las monedas del Grupo de los 10, ya que la corona noruega, el euro y el franco suizo caían bruscamente. Eso hizo que el índice Bloomberg Dollar Spot llegara a subir un 0,9%, lo que lo deja rumbo a su mejor jornada desde mediados de diciembre.

Los operadores dijeron que los movimientos se veían exacerbados por una escasez de liquidez. Pero también era un recordatorio de que la caída del dólar en los últimos meses —que se espera que continúe este año— no será un movimiento de una sola dirección.

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 6,8% entre octubre y diciembre debido a que los operadores redujeron drásticamente sus posiciones largas en dólares, su peor desempeño trimestral en más de una década.

Los operadores estarán atentos a nuevos datos esta semana en busca de pistas sobre el estado de la economía estadounidense. El año pasado, crecían las señales de que un agresivo ciclo de alzas de tasas estaba comenzando a desacelerar la elevada inflación, aunque las alzas salariales siguen siendo sólidas, lo que sugiere tasas más altas por más tiempo.

