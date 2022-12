Operadores bonos suben expectativa inflación de mínimo tras FOMC

(Bloomberg) -- Las expectativas de inflación de los operadores de bonos han aumentado desde los mínimos de varios meses registrados la semana pasada, que se produjeron a raíz de datos de precios al consumidor más débiles y una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que fue interpretada como restrictiva por los inversionistas.

Mientras los inversionistas esperan las lecturas finales de los principales datos de inflación de 2022 a fines de esta semana y el mercado de tasas de Estados Unidos registra poca variación a medida que se acercan los festivos de fin de año, las medidas basadas en derivados y valores vinculados a la inflación sugieren un ligero repunte.

Las tasas de breakeven de los forwards a cinco años a partir del año 5, un referente de las expectativas de inflación, han subido a alrededor de 2,18% después de cerrar la semana pasada en torno a 2,03%. Un indicador similar para los bonos vinculados a la inflación a 10 años ha subido al 2,29% desde el 2,13% al cierre del viernes.

Los indicadores de inflación preferidos por la Fed, basados en el gasto de consumo personal, serán el centro de atención el viernes, al igual que el informe de la Universidad de Michigan sobre las expectativas de inflación del consumidor.

Mientras tanto, la tercera lectura del crecimiento económico de EE.UU. para el tercer trimestre se revisó al alza el jueves y las solicitudes semanales de subsidios por desempleo fueron mejores de lo esperado, lo que agregó presión alcista a las tasas del Tesoro.

A continuación, se presenta una serie de indicadores sobre cómo espera el mercado que se comporte la inflación estadounidense:

Nota Original:Bond Traders’ Inflation Expectations Edge Up From Post-FOMC Lows

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.