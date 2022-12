Microsoft ofreció a FTC suministrar ‘Call of Duty’ a sus rivales

(Bloomberg) -- El presidente de Microsoft Corp., Brad Smith, dijo que el gigante del software comunicó a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) que firmará un “decreto de consentimiento jurídicamente vinculante” que garantice que suministrará Call of Duty a sus rivales en el sector de los videojuegos, incluido Sony Corp., en su intento por obtener la aprobación para su compra de de Activision Blizzard Inc. por US$69.000 millones.

La empresa hizo la oferta la semana pasada antes de reunirse con los comisionados de la FTC y antes de que la agencia votara a favor de demandar para bloquear el acuerdo.

“Lo que probablemente me decepciona no es que tengamos que presentar este caso ante un juez en un tribunal, porque se trata de un caso en el que tengo gran confianza”, dijo Smith. “Me decepciona que la FTC no nos haya dado la oportunidad siquiera de sentarnos con el personal para hablar de nuestra propuesta y ver si había alguna solución”.

Smith hizo los comentarios en la reunión anual de accionistas de Microsoft el martes.

Nota Original:Microsoft Says It Offered FTC Consent Decree on Call of Duty

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.