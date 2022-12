"Latinoamérica no es menos que Europa", dice seguidor de Messi antes del Argentina-Croacia

Por Claudia Martini y Miguel LoBianco

BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - Nicolás Melana se acomoda para tatuarse una frase que pronunció recientemente el astro del fútbol argentino Lionel Messi, mientras un restaurante prepara un gran asado para los miles de hinchas que irán el martes a ver la semifinal del Mundial entre Argentina y Croacia en una pantalla gigante en Buenos Aires.

La selección argentina, favorita tras ganar la Copa América, venció a Países Bajos el sábado en un partido caliente con cruces provocativos entre los futbolistas de ambos países y de parte del entrenador neerlandés, Louis Van Gaal, hacia Messi.

Al término del partido, Messi dio una entrevista al canal de televisión TyC Sports y antes de empezar a responder se lo vio mirando a lo lejos a su contrincante Wout Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos, a quien le dijo: "¿Qué mirás, bobo? Andá p'allá, bobo, andá p'allá", una frase que rápidamente se convirtió en memes, camisetas, tazas y hasta tatuajes.

"Lo que hace Van Gaal antes del partido es decir que Messi es fácil de marcar, que no corre tanto y, después, el arquero diciendo que le va a atajar los penales", contó Melana a Reuters Televisión mientras se tatuaba la frase "Qué mirás, bobo" en una pierna y el gesto que el jugador hizo con las manos en las orejas a Van Gaal al término del partido, en la otra.

"Todo esto que tenía Messi acumulado lo explota de esa manera y me parece un mensaje súper bueno de decir que Latinoamérica no es menos que Europa, que Latinoamérica está presente y se puede parar de igual a igual en cualquier cosa y no somos menos porque no tenemos ese tipo de moneda. Así que cerró un mensaje perfecto", agregó sobre la reacción de Messi.

Como en cada encuentro desde que comenzó el Mundial, miles de hinchas de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni asisten a ver los partidos a plazas públicas donde se instalaron pantallas gigantes, una situación que aprovechan los vendedores de camisetas, asadores y panaderías.

"Se acrecentó mucho la venta y si gana Argentina, más y más. Y el día del partido, imagínate. Es una locura (el sábado), el otro día con la lluvia y todo la gente compraba igual y caminaba abajo del agua con el calor que hacía", relató Marcelo Alanis, un vendedor de camisetas de la selección.

Argentina es el único equipo latinoamericano en seguir en carrera para ganar la Copa del Mundo, lo que genera esperanzas no solo entre los hinchas locales sino también de países como Brasil, un rival histórico de la albiceleste.

"Brasil perdió. A partir de eso yo quiero apoyar a América de Sur. ¿Quién está en América de Sur? Argentina. Entonces, yo hincho hoy por Messi, que gane la copa y la traiga para América del Sur", dijo Junior Atainhios, un turista brasileño de 42 años. (Reporte de Claudia Martini y Miguel Lo Bianco. Escrito por Lucila Sigal)