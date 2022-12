Canciller mexicano Ebrard descarta intervención en asuntos internos de Perú

Monterrey (México), 10 dic. El canciller mexicano, Marcelo Ebrad, descartó este sábado una intervención en los asuntos internos del Gobierno de Perú por parte del Gobierno mexicano y reiteró la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar asilo político al expresidente peruano Pedro Castillo, destituido y arrestado el miércoles pasado.

La declaración de Ebrard ocurre luego de que el viernes la cancillería peruana convocó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que, a juicio del Ejecutivo, "constituyen una injerencia en los asuntos internos" del país andino.

Esto, un día después de que el expresidente Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a esa nación desde su lugar de reclusión.

En un evento este sábado en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, norte de México, Ebrad señaló que el derecho de asilo político no se le ha negado a nadie en la historia de México.

"El derecho de asilo es un derecho tradicional de México, que yo recuerde no se le ha negado a nadie. Recibimos la solicitud del presidente Castillo, el miércoles en la madrugada, a las 02.00 horas (08.00 GMT) y está en el procedimiento establecido, está en curso esa solicitud", explicó a medios Ebrard.

Indicó que esto no es intervencionismo de ninguna manera sino un apego a la tradición diplomática de México y señaló que se contestará a Perú por conducto del embajador de México, Pablo Monroy, en aquel país.

"La posición que está guardando México, no crean que nada más es México son varios países. No es un afán de estar interviniendo como ya lo expliqué, no es así, lo que estamos es externando, haciendo valer la tradición de asilo mexicana", mencionó.

Expuso que siempre se ha ofrecido asilo político y ha habido personalidades a las que ya se les ha otorgado este beneficio "desde Trotski y otras muchísimas personas", apuntó.

También dijo que no cree que haya por qué pensar que hay un alejamiento entre dos pueblos hermanos.

"Perú es un pueblo hermano y nos interesa mucho que les vaya bien", puntualizó Ebrard y agregó que México espera que las cosas en ese país tengan la mejor conclusión posible.

El jueves, López Obrador reveló en su conferencia matutina que Castillo llamó por teléfono para pedir asilo a la Embajada de México en el país andino.

Además, dijo que instruyó a Ebrard para que hablara con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Castillo para que solicitara asilo. EFE

